BBB 26: quem se classificou para a segunda fase da Prova do Líder?

A primeira parte da décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 26, realizada nesta quinta-feira, 19, já definiu os participantes que seguem na disputa pela liderança da semana. A dinâmica foi dividida em duas etapas, com uma fase classificatória acontecendo durante a tarde e a decisão programada para o programa ao vivo.

Quem se classificou para a próxima etapa?

Na primeira parte, os confinados enfrentaram desafios individuais que exigiam desempenho e pontuação. Ao final, apenas os oito melhores colocados garantiram vaga na etapa decisiva, afunilando a competição dentro da casa.

Avançaram para a fase final Alberto e Jonas, ambos com 60 pontos, além de Milena, que marcou 59. Também seguem na disputa Ana Paula, Gabriela, Solange Couto, Marciele e Jordana.

Os oito competidores vão disputar uma segunda etapa, que vai definir novos classificados. A terceira e última etapa, que vai definir o Líder da semana, será disputada ao vivo, durante o programa.

Desclassificados podem ir ao Paredão

Os piores da disputa foram Samira, Chaiany, Leandro e Juliano. Os quatro brothers participarão de uma dinâmica na próxima sexta-feira, 20, e um deles será emparedado.

Juliano Floss e Chaiany lamentam o desempenho na #ProvaDoLíder Juliano: "Porque eu sou tão ruim de prova? Eu não nasci pra isso, velho." Chaiany: "Eu sou ruim de tudo." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/nPsGQABskY — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.