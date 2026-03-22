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BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem formação de Paredão

Edição desse domingo vai mostrar mais uma formação de paredão no reality

BBB 26: Alberto vai indicar alguém direto para o Paredão (Fábio Rocha/ TV Globo)

BBB 26: Alberto vai indicar alguém direto para o Paredão (Fábio Rocha/ TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 05h48.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Portanto, a edição desse domingo deve começar por volta das 22h45.

Formação de Paredão

A edição desse domingo vai formar mais um Paredão no programa. Alberto, o líder da semana, vai indicar um brother direto para a berlinda. A casa vai indicar mais um, que terá direito a um contragolpe. Um brother já estará emparedado, pela dinâmica de sábado.

A Prova Bate e Volta terá três (exceto o mandado pelo Líder) e um se salvará da berlinda.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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