Ganhador do BBB 26 já está definido? Veja o que as enquetes sugerem

A grande final do Big Brother Brasil 2026 acontece na próxima terça-feira, 21, após 100 dias de confinamento. Os finalistas Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões.

A final foi definida após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19, e fortes emoções com a morte do pai de Ana Paula, também no domingo.

BBB muda formato de votação para a final; entenda

Dados do Votalhada, divulgados às 18h desta segunda-feira, 20, apontam liderança consolidada de Ana Paula, com mais de 70% dos votos, seguida de Milena e Juliano.

Porcentagem das enquetes

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 67,34% x Juliano F 10,50% x Milena 22,16%

x Juliano F 10,50% x Milena 22,16% YouTube: Ana Paula 63,27% x Juliano F 8,18% x Milena 29,16%

x Juliano F 8,18% x Milena 29,16% X (Twitter): Ana Paula 75,62% x Juliano F 2,55% x Milena 22,62%

x Juliano F 2,55% x Milena 22,62% Instagram: Ana Paula 83,94% x Juliano F 3,92% x Milena 12,77%

x Juliano F 3,92% x Milena 12,77% Votos consolidados (CPF): Ana Paula 73,78% x Juliano F 5,13% x Milena 21,53%

x Juliano F 5,13% x Milena 21,53% Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 71,85% x Juliano F 6,74% x Milena 21,55%

Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano, em terceiro.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.