BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem festa com Thiaguinho

Edição dessa sexta-feira vai mostrar os acontecimentos do dia e a festa com o cantor Thiaguinho

BBB 26: Thiaguinho é o convidado especial da noite (Mauricio Santana/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 06h00.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa sexta-feira, 30, deve começar por volta das 22h25.

Festa

O clima promete ser de muita roda de samba e pagode com a presença especial de Diogo Nogueira, que volta ao reality para animar os brothers e sisters,. A lista de músicas inclui sucessos como 'Falta Você' e 'Eu Sou o Cara Pra Você', passando por clássicos como 'Cheia de Manias' e 'Livre Pra Voar'.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

