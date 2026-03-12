Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Alberto Cowboy é o novo líder do programa

Brother venceu a disputa da semana e é o novo líder do reality

BBB 26: Alberto já foi líder outras duas vezes

BBB 26: Alberto já foi líder outras duas vezes

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de março de 2026 às 23h51.

Última atualização em 13 de março de 2026 às 00h00.

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 consagrou Alberto como o novo Líder do reality show.

Como foi a prova?

O desafio foi feito em trios, e os participantes precisam encontrar aparelhos que somavam pontos positivos (+50) enquanto evitam os que subtraem do saldo inicial de 100 pontos.

Marciele não integrou nenhum trio e ficou de fora da Prova do Líder.

Trios

  • Breno, Leandro e Solange Couto: 185 pontos 

  • Chaiany, Gabriela e Samira: 219 pontos

  • Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss: 204 pontos

  • Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana: 221 pontos

Na final, Alberto, Jonas e Jordana disputaram uma nova fase que consagrou Cowboy mais uma vez como Líder da semana.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Jonas;
  • Marciele;
  • Jordana;
  • Gabriela.

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Juliano
  • Ana Paula
  • Milena
  • Chaiany
  • Samira
  • Leandro
  • Solange
  • Breno

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
Próximo

Mais de Pop

BBB 26: dinâmica da semana tem sábado decisivo e poder misterioso

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder?

Billie Eilish negocia estreia no cinema em adaptação de 'A Redoma de Vidro'

BBB 26: Amor ou confusão? Chaiany revela 'crush' em dois participantes

Mais na Exame

Pop

BBB 26: dinâmica da semana tem sábado decisivo e poder misterioso

Esporte

São Paulo vence a Chape na estreia de Roger e vira líder do Brasileirão

Mundo

Irã não bloqueará o Estreito de Ormuz, diz embaixador do país após ameaça de líder supremo

Um conteúdo Esfera Brasil

Saiba como usar o Pix para compras na Argentina