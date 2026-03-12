BBB 26: Alberto Cowboy é o novo líder do programa

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 consagrou Alberto como o novo Líder do reality show.

Como foi a prova?

O desafio foi feito em trios, e os participantes precisam encontrar aparelhos que somavam pontos positivos (+50) enquanto evitam os que subtraem do saldo inicial de 100 pontos.

Marciele não integrou nenhum trio e ficou de fora da Prova do Líder.

Trios

Breno, Leandro e Solange Couto: 185 pontos

Chaiany, Gabriela e Samira: 219 pontos

Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss: 204 pontos

Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana: 221 pontos

Na final, Alberto, Jonas e Jordana disputaram uma nova fase que consagrou Cowboy mais uma vez como Líder da semana.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

Jonas;

Marciele;

Jordana;

Gabriela.

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

Juliano

Ana Paula

Milena

Chaiany

Samira

Leandro

Solange

Breno

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.