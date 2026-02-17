BBB 26: nova enquete revela qual participante deve ser eliminado hoje

O quinto Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 15, Marcelo, Samira e Solange foram confirmados na berlinda após Cowboy, Jordana e Breno se safarem no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas nesta terça-feira, 17, apontam o participante que deve sair.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, YouTube e Instagram) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem deve deixar o programa. Na atualização das 8h desta terça-feira, 17, Marcelo segue à frente nas intenções de voto.

Veja os números divulgados na manhã desta terça-feira, 17:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Marcelo 51,44% x Samira 26,88% x Solange 21,68%

YouTube: Marcelo 65,68% x Samira 20,32% x Solange 14,00%

Twitter: Marcelo 78,21% x Samira 10,28% x Solange 11,50%

Instagram: Marcelo 65,25% x Samira 17,00% x Solange 17,75%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Marcelo 63,49% x Samira 19,41% x Solange 17,10%

Na parcial divulgada às 8h desta terça-feira, 17, Marcelo aparece com 63,49% nos dados consolidados, seguido por Samira, com 19,41%, e Solange, com 17,10%. Ao todo, a apuração reúne 3.744.303 votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, é possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.