BBB 26: nova enquete revela qual participante deve ser eliminado hoje

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no Paredão / Reprodução TV Globo (TV Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 09h20.
O quinto Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 15, Marcelo, Samira e Solange foram confirmados na berlinda após Cowboy, Jordana e Breno se safarem no Bate e Volta.
Enquetes divulgadas nesta terça-feira, 17, apontam o participante que deve sair.
As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, YouTube e Instagram) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.
O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem deve deixar o programa. Na atualização das 8h desta terça-feira, 17, Marcelo segue à frente nas intenções de voto.
Veja os números divulgados na manhã desta terça-feira, 17:
Na parcial divulgada às 8h desta terça-feira, 17, Marcelo aparece com 63,49% nos dados consolidados, seguido por Samira, com 19,41%, e Solange, com 17,10%. Ao todo, a apuração reúne 3.744.303 votos.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, é possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.