BBB 26: enquete mostra participante favorito para deixar o reality hoje

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no Paredão (TV Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 12h13.
A quinta eliminação do Big Brother Brasil de 2026 acontece nesta terça-feira, 17.
No último domingo, 15, Marcelo, Samira e Solange foram confirmados no Paredão após Cowboy, Jordana e Breno se safarem no Bate e Volta. Enquetes divulgadas nesta manhã apontam o participante que deve sair.
As pesquisas do Votalhada compilam votações online de sites e redes sociais. Os dados são divididos por plataformas e consolidados em uma média proporcional. As maiores porcentagens indicam quem deve ser eliminado.
Na atualização das 12h desta terça-feira, 17, Marcelo segue à frente nas intenções de voto.
Na parcial das 12h, Marcelo aparece com 63,51% nos dados consolidados. Samira tem 19,43% e Solange, 17,07%.
O levantamento reúne 3.800.885 votos.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. É necessário ter uma Conta Globo com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite uma participação por Paredão e tem peso de 70%. O voto da torcida é ilimitado e tem peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.