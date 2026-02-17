BBB 26: enquete mostra participante favorito para deixar o reality hoje

A quinta eliminação do Big Brother Brasil de 2026 acontece nesta terça-feira, 17.

No último domingo, 15, Marcelo, Samira e Solange foram confirmados no Paredão após Cowboy, Jordana e Breno se safarem no Bate e Volta. Enquetes divulgadas nesta manhã apontam o participante que deve sair.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada compilam votações online de sites e redes sociais. Os dados são divididos por plataformas e consolidados em uma média proporcional. As maiores porcentagens indicam quem deve ser eliminado.

Na atualização das 12h desta terça-feira, 17, Marcelo segue à frente nas intenções de voto.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Marcelo 51,55% x Samira 26,84% x Solange 21,61%

x Samira 26,84% x Solange 21,61% YouTube: Marcelo 65,82% x Samira 20,27% x Solange 13,95%

x Samira 20,27% x Solange 13,95% Twitter: Marcelo 78,21% x Samira 10,27% x Solange 11,51%

x Samira 10,27% x Solange 11,51% Instagram: Marcelo 65,25% x Samira 17,00% x Solange 17,75%

x Samira 17,00% x Solange 17,75% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Marcelo 63,51% x Samira 19,43% x Solange 17,07%

Na parcial das 12h, Marcelo aparece com 63,51% nos dados consolidados. Samira tem 19,43% e Solange, 17,07%.

O levantamento reúne 3.800.885 votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. É necessário ter uma Conta Globo com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite uma participação por Paredão e tem peso de 70%. O voto da torcida é ilimitado e tem peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.