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BBB 26: enquete mostra que eliminação está definida; veja quem deve sair hoje

Jordana, Marciele e Samira estão na berlinda desde a madrugada desta segunda-feira, 6

Paredão BBB 26: Jordana, Marciele e Samira estão na berlinda (Reprodução/Gshow)

Paredão BBB 26: Jordana, Marciele e Samira estão na berlinda (Reprodução/Gshow)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de abril de 2026 às 10h25.

O 14º Paredão do Big Brother Brasil 2026 entra nas horas finais com um cenário praticamente definido. A eliminação acontece na noite desta terça-feira, 7, e os dados mais recentes indicam ampla vantagem de uma participante na disputa, enquanto outra aparece com baixa rejeição.

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão desde a madrugada de segunda-feira, 6. O líder Juliano Floss indicou Jordana.

Na votação da casa, Marciele e Samira empataram, e o desempate do líder colocou Marciele na berlinda. No Contragolpe, Jordana puxou Samira, formando o trio.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 8h desta terça-feira, 7, do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra Samira isolada na liderança para deixar o programa.

Jordana aparece em segundo lugar, enquanto Marciele segue com os menores índices de rejeição.

Quem deve sair do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Jordana 38,10% x Marciele 7,96% x Samira 53,94%
  • YouTube: Jordana 26,35% x Marciele 5,22% x Samira 68,40%
  • Twitter: Jordana 37,84% x Marciele 2,94% x Samira 59,22%
  • Instagram: Jordana 37,39% x Marciele 2,78% x Samira 59,83%
  • Votos consolidados (CPF): Jordana 33,86% x Marciele 3,64% x Samira 62,49%
  • Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 35,13% x Marciele 4,94% x Samira 59,92%

O levantamento já soma 6.687.557 votos.

Na parcial anterior, Samira tinha 60,10%. Agora, aparece com 59,92%, uma leve oscilação de 0,18 ponto percentual para baixo.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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