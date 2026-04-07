BBB 26: enquete mostra que eliminação está definida; veja quem deve sair hoje

O 14º Paredão do Big Brother Brasil 2026 entra nas horas finais com um cenário praticamente definido. A eliminação acontece na noite desta terça-feira, 7, e os dados mais recentes indicam ampla vantagem de uma participante na disputa, enquanto outra aparece com baixa rejeição.

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão desde a madrugada de segunda-feira, 6. O líder Juliano Floss indicou Jordana.

Na votação da casa, Marciele e Samira empataram, e o desempate do líder colocou Marciele na berlinda. No Contragolpe, Jordana puxou Samira, formando o trio.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 8h desta terça-feira, 7, do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra Samira isolada na liderança para deixar o programa.

Jordana aparece em segundo lugar, enquanto Marciele segue com os menores índices de rejeição.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites (voto da torcida) : Jordana 38,10% x Marciele 7,96% x Samira 53,94%

: Jordana 38,10% x Marciele 7,96% x Samira 53,94% YouTube : Jordana 26,35% x Marciele 5,22% x Samira 68,40%

: Jordana 26,35% x Marciele 5,22% x Samira 68,40% Twitter : Jordana 37,84% x Marciele 2,94% x Samira 59,22%

: Jordana 37,84% x Marciele 2,94% x Samira 59,22% Instagram : Jordana 37,39% x Marciele 2,78% x Samira 59,83%

: Jordana 37,39% x Marciele 2,78% x Samira 59,83% Votos consolidados (CPF) : Jordana 33,86% x Marciele 3,64% x Samira 62,49%

: Jordana 33,86% x Marciele 3,64% x Samira 62,49% Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 35,13% x Marciele 4,94% x Samira 59,92%

O levantamento já soma 6.687.557 votos.

Na parcial anterior, Samira tinha 60,10%. Agora, aparece com 59,92%, uma leve oscilação de 0,18 ponto percentual para baixo.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.