Ranking de maiores rejeições do BBB 26 é atualizado; veja lista

BBB 26: Solange Couto registra maior percentual de rejeição da temporada (Montagem/Exame)
Redação Exame
Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h00.
Última atualização em 1 de abril de 2026 às 06h08.
A atriz Solange Couto foi eliminada do Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira, 31, com 94,17% dos votos, no décimo segundo Paredão da edição.
O valor representa a maior rejeição da temporada até o momento.
Na disputa, Jordana e Marciele receberam 3,54% e 2,29% dos votos, respectivamente, e permaneceram no reality.
A eliminação de Solange reorganiza o ranking das maiores porcentagens da edição, consolidando o Paredão como um dos mais marcantes da temporada. Veja a lista atualizada:
1º – Solange Couto: 94,17%
2º – Matheus: 79,48%
3º – Brigido: 77,88%
4º – Sarah Andrade: 69,13%
5º – Babu Santana: 68,62%
6º – Marcelo: 68,56%
7º – Alberto Cowboy: 67,95%
8º – Maxiane: 63,21%
9º – Aline Campos: 61,64%
10º – Breno: 58,96%
11º – Jonas Sulzbach: 53,48%
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.