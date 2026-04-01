Ranking de maiores rejeições do BBB 26 é atualizado; veja lista

A atriz Solange Couto foi eliminada do Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira, 31, com 94,17% dos votos, no décimo segundo Paredão da edição.

O valor representa a maior rejeição da temporada até o momento.

Na disputa, Jordana e Marciele receberam 3,54% e 2,29% dos votos, respectivamente, e permaneceram no reality.

Ranking de maiores rejeições do BBB 26

A eliminação de Solange reorganiza o ranking das maiores porcentagens da edição, consolidando o Paredão como um dos mais marcantes da temporada. Veja a lista atualizada:

1º – Solange Couto: 94,17%

2º – Matheus: 79,48%

3º – Brigido: 77,88%

4º – Sarah Andrade: 69,13%

5º – Babu Santana: 68,62%

6º – Marcelo: 68,56%

7º – Alberto Cowboy: 67,95%

8º – Maxiane: 63,21%

9º – Aline Campos: 61,64%

10º – Breno: 58,96%

11º – Jonas Sulzbach: 53,48%

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.