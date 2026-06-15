Lula e OMS pressionam G7 para concluir tratado global de pandemias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cobraram nesta segunda-feira, 15, que os líderes do G7 reúnam vontade política para concluir o tratado internacional voltado à prevenção e resposta a futuras pandemias.

Em comunicado conjunto divulgado durante a cúpula do G7, em Évian-les-Bains, os dois defenderam que os países cheguem a um consenso sobre um dos principais pontos ainda pendentes do acordo: o mecanismo de acesso a patógenos e repartição de benefícios.

Segundo Lula e Tedros, os negociadores precisam chegar à próxima rodada de conversas, marcada para julho, preparados para finalizar o texto.

O tratado foi aprovado no ano passado, mas ainda não pode entrar em vigor porque faltam definições sobre como serão compartilhados patógenos com potencial pandêmico e distribuídos benefícios como vacinas, testes e tratamentos.

Impasse envolve distribuição de vacinas e tratamentos

O principal desafio das negociações é definir como os benefícios serão distribuídos entre os países, de que forma o sistema será administrado e quais mecanismos garantirão acesso equitativo a medicamentos e imunizantes.

Os negociadores dos Estados-membros da OMS voltarão a se reunir entre 6 e 17 de julho para tentar concluir o anexo pendente.

No comunicado, Lula e Tedros afirmaram que o mundo precisa concluir o trabalho iniciado após a pandemia de covid-19 e evitar a repetição dos problemas observados durante a crise sanitária.

Os dois lembraram que a OMS estima até 20 milhões de mortes associadas à covid-19 e destacaram que o Fundo Monetário Internacional calcula perdas superiores a US$ 13 trilhões provocadas pela pandemia.

Lula e o diretor-geral da OMS também citaram estudos que apontam cerca de 25% de chance de uma nova pandemia ocorrer na próxima década.

Para eles, garantir que países que compartilham informações sobre novos patógenos tenham acesso aos tratamentos resultantes não é uma questão de caridade, mas de estratégia global.

"Um vírus que é deixado para se espalhar em qualquer lugar acabará, com o tempo, afetando todo o mundo", afirmaram.

*Com AFP