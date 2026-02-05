BBB 26: entenda a dinâmica da 4ª semana do programa

BBB 26: veja como funciona a dinâmica da quarta semana (Divulgação/Gshow /Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 23h42.
A quarta semana no Big Brother Brasil 26 terá novidades importantes e disputas que impactarão diretamente no jogo. A programação inclui Prova do Líder, Duelo de Risco, Prova do Anjo e formação de Paredão triplo.
A semana começa nessa quinta-feira, 5, com a Prova do Líder, que foi vencida por Jonas Sulzbach. Na sexta-feira, 6, Tadeu Schmidt vai perguntar aos brothers: "Quem você gostaria de enfrentar em um paredão?". A resposta da pergunta será utilizada em uma dinâmica inédita no sábado, 7, após a Prova do Anjo.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.