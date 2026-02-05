Pop

BBB 26: entenda a dinâmica da 4ª semana do programa

Duelo de Risco e Paredão triplo marcam a quarta semana do BBB 26

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 23h42.

A quarta semana no Big Brother Brasil 26 terá novidades importantes e disputas que impactarão diretamente no jogo. A programação inclui Prova do Líder, Duelo de Risco, Prova do Anjo e formação de Paredão triplo.

Dinâmica da semana

A semana começa nessa quinta-feira, 5, com a Prova do Líder, que foi vencida por Jonas Sulzbach. Na sexta-feira, 6, Tadeu Schmidt vai perguntar aos brothers: "Quem você gostaria de enfrentar em um paredão?". A resposta da pergunta será utilizada em uma dinâmica inédita no sábado, 7, após a Prova do Anjo.

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Um participante será escolhido por sorteio e enfrentará, em um duelo direto, a pessoa que indicou na noite anterior. Ao fim da disputa, uma ou duas pessoas podem acabar no Paredão, e ainda há a possibilidade de alguém conquistar imunidade.

No domingo, a formação do Paredão triplo reúne:

  • Um ou dois emparedados pela dinâmica
  • Um indicado pelo Líder
  • Contragolpe do indicado pelo Líder
  • Mais votado pela casa.

A Prova Bate e Volta será disputada por todos os emparedados, exceto pelo indicado pelo Líder e podem se salvar um ou dois participantes.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

