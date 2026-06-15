Criptomoeda dispara 24% em dia de alívio com acordo EUA-Irã

A maioria das criptomoedas opera em alta nesta segunda-feira, 15, sendo que o token ZEC, da blockchain de privacidade ZCash, dispara 24%.

No radar, o mercado de criptoativos reage positivamente ao acordo firmado entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra que dura desde 28 de fevereiro. A previsão é de que o Estreito de Ormuz, rota por onde passa um quinto do petróleo mundial, seja reaberto em até 30 dias.

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Com isso, as preocupações com o aumento da inflação global diminuem. Isso significa que a liquidez dos investidores deve ser um pouco melhor do que se previa, com impactos positivos para ativos de renda variável, tais quais as criptomoedas.

Às 10h47 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, sobe 8,9%, a US$ 1.813, enquanto o bitcoin sobe 3,4%, a US$ 66.491.

Entre os fundos negociados em bolsa (ETFs) de ether à vista, foi registrada uma saída líquida de capital de US$ 4,9 milhões, no quarto pregão consecutivo de fluxo negativo. O saldo veio na contramão dos ETFs de bitcoin, que tiveram entrada de US$ 85,9 milhões.

O maior alvo de saques foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 4,5 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Do lado de outras altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, sobe 9,3%, a US$ 1,24. Já o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 2,5%, a US$ 626,12; a solana avança 8,7%, a US$ 73,56; e a TRX, da blockchain Tron, tem ganho de 1,1%, a US$ 0,32.

A HYPE, criptomoeda do protocolo de negociação de perpétuos Hyperliquid, dispara 9,8%, a US$ 67,14, e entra no top 10 de valor de mercado, desbancando a memecoin DOGE.

Segundo Gil Herrera, diretor de estratégia e expansão da Bitget para a América Latina, aproximadamente US$ 330 milhões em posições no mercado cripto foram liquidadas nas últimas 24 horas, com as posições vendidas (shorts) representando a maior parte desse volume.

“O movimento sugere que os investidores haviam adotado uma postura mais defensiva antes do fim de semana e agora estão ajustando suas posições diante de um cenário macroeconômico e geopolítico mais favorável”, avalia.

ZCash dispara

A criptomoeda do projeto de privacidade ZCash tem a maior alta do dia após a confirmação de que o modelo de inteligência artificial Claude Mythos, da Anthropic, não encontrou mais nenhuma vulnerabilidade no código de validação da rede.

No começo do mês, um pesquisador chamado Taylor Hornby havia usado o Claude para pesquisar por possíveis falhas no ZCash e descobriu uma falha catastrófica que permitia a criação ilimatada de criptomoedas ZEC. Com a revelação, os tokens despencaram quase 50% em um só dia.

Agora, as moedas digitais se recuperam. A nova checagem não detectou nenhum exploit da vulnerabilidade anterior e os criadores do protocolo asseguram que a privacidade dos usuários permaneceu “intacta” durante o incidente.

Hoje, os ativos digitais ZEC subiam 24,5%, a US$ 532,62.

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