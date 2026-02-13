Pop

BBB 26: Jonas é o novo Líder após 23 horas na Prova de Resistência

Prova de Resistência acabou após 23 horas e consagrou Jonas como Líder da semana

BBB 26: Jonas é o quinto Líder da edição (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 22h36.

A 5ª Prova do Líder do BBB 26, realizada desde a noite de quinta-feira, 12, patrocinada pela Betano, consagrou Jonas como novo líder após intensa disputa de resistência de 23 horas.

A prova

Os participantes foram distribuídos em seis plataformas que giravam. Além de resistir, a prova contava com rodadas eliminatórias.

A disputa final ficou entre Jonas, Jordana e Gabriela. O embate foi encerrado às 22h20, depois de mais de 23 horas de prova, quando o programa ao vivo começou e fez uma rodada de aptidão para definir o novo Líder.

Liderança

Além de escolher quem vai para o VIP e quem vai para a Xepa, o Líder movimenta o jogo ao colocar cinco participantes na Mira do Líder, sinalizando possíveis alvos para a votação. No domingo, 15, o 'rei' da semana indica um dos que estão na sua mira direto para o Paredão.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Jonas
  • Gabriela
  • Alberto
  • Jordana
  • Edilson

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Babu Santana
  • Juliano Floss
  • Ana Paula Renault
  • Milena
  • Breno
  • Marcelo
  • Maxiane
  • Leandro
  • Solange Couto
  • Chaiany

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

