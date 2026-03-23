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BBB 26: Gabriela, Jonas e Juliano estão no paredão

Paredão formado apenas por estreantes agita a noite de domingo e muda a dinâmica do jogo

BBB 26: Os três brothers nunca tinham ido ao Paredão (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Os três brothers nunca tinham ido ao Paredão (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 00h22.

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 22 de março. O Líder Alberto indicou Juliano Floss. A casa votou em Jonas, que teve direito a um contragolpe e indicou Gabriela. Jordana já estava emparedada, pela dinâmica do "Triângulo de Risco". 

Estavam imunes o Líder Alberto e Solange Couto, imunizada pelo anjo Leandro.

Justificativa do Líder

O Líder Alberto justificou o voto em Juliano, pois o brother nunca foi ao Paredão. Além disso, Cowboy destacou que os dois jogam em lados opostos.

Veja o momento:

Votos da casa

  • Jordana votou em Leandro;
  • Gabriela votou em Jonas;
  • Leandro votou em Jonas;
  • Leandro votou em Leandro;
  • Milena votou em Jonas;
  • Solange votou em Jonas;
  • Marciele votou em Leandro;
  • Juliano votou em Jonas;
  • Chaiany votou em Jonas;
  • Ana Paula votou em Jonas;
  • Samira votou em Jonas.

Jonas recebeu oito votos e foi emparedado pela casa. Ele puxou Gabriela para a berlinda.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.

Paredão

O décimo Paredão da edição foi formado entre Juliano, Jonas e Gabriela. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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