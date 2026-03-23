BBB 26: Gabriela, Jonas e Juliano estão no paredão

BBB 26: Os três brothers nunca tinham ido ao Paredão (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 23 de março de 2026 às 00h22.
O décimo Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 22 de março. O Líder Alberto indicou Juliano Floss. A casa votou em Jonas, que teve direito a um contragolpe e indicou Gabriela. Jordana já estava emparedada, pela dinâmica do "Triângulo de Risco".
Estavam imunes o Líder Alberto e Solange Couto, imunizada pelo anjo Leandro.
O Líder Alberto justificou o voto em Juliano, pois o brother nunca foi ao Paredão. Além disso, Cowboy destacou que os dois jogam em lados opostos.
Veja o momento:
👑 Líder #BBB26:
O Líder Alberto Cowboy indica Juliano ao Paredão!#RedeBBB pic.twitter.com/863gM3ccMD
— Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2026
Jonas recebeu oito votos e foi emparedado pela casa. Ele puxou Gabriela para a berlinda.
🔄 Contragolpe #BBB26:
Jonas, que foi o mais votado pela casa, puxou Gabriela para o Paredão! 🔥 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Fqp7Bc79KS
— Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2026
A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.
O décimo Paredão da edição foi formado entre Juliano, Jonas e Gabriela. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.