BBB 26: quem votou em quem?

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 22 de março. O Líder Alberto indicou Juliano Floss. A casa votou em Jonas, que teve direito a um contragolpe e indicou Gabriela. Jordana já estava emparedada, pela dinâmica do "Triângulo de Risco".

Estavam imunes o Líder Alberto e Solange Couto, imunizada pelo anjo Leandro.

Justificativa do Líder

O Líder Alberto justificou o voto em Juliano, pois o brother nunca foi ao Paredão. Além disso, Cowboy destacou que os dois jogam em lados opostos.

Veja o momento:

👑 Líder #BBB26: O Líder Alberto Cowboy indica Juliano ao Paredão!#RedeBBB pic.twitter.com/863gM3ccMD — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2026

Votos da casa

Jordana votou em Leandro ;

votou em ; Gabriela votou em Jonas ;

votou em ; Leandro votou em Jonas ;

votou em ; Leandro votou em Leandro ;

votou em ; Milena votou em Jonas ;

votou em ; Solange votou em Jonas ;

votou em ; Marciele votou em Leandro ;

votou em ; Juliano votou em Jonas ;

votou em ; Chaiany votou em Jonas ;

votou em ; Ana Paula votou em Jonas ;

votou em ; Samira votou em Jonas.

Jonas recebeu oito votos e foi emparedado pela casa. Ele puxou Gabriela para a berlinda.

🔄 Contragolpe #BBB26: Jonas, que foi o mais votado pela casa, puxou Gabriela para o Paredão! 🔥 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Fqp7Bc79KS — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2026

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.

Paredão

O décimo Paredão da edição foi formado entre Juliano, Jonas e Gabriela. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.