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BBB 26: Fãs denunciam 'roubo de CPF' em votação do Paredão

Usuários afirmam que seus CPFs foram usados por outros usuários para criarem contas na globo.com

BBB 26: relatos apontam que documentos já aparecem vinculados a contas, bloqueando novos cadastros

BBB 26: relatos apontam que documentos já aparecem vinculados a contas, bloqueando novos cadastros

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de março de 2026 às 15h18.

Parte do público do Big Brother Brasil 26 começou a relatar um problema inesperado que tem gerado revolta nas redes sociais: ao tentar criar uma conta no site "globo.com", plataforma oficial para votar nos paredões do BBB, alguns usuários descobrem que seus CPFs já estão vinculados a cadastros existentes — o que os impede de votar, principalmente na modalidade de "voto único".

A situação tem impacto direto na dinâmica do reality. Nesta edição, o voto por CPF ganhou ainda mais relevância, representando 70% do peso total na decisão dos paredões, o que aumenta a procura pelos números dos documentos de forma ilegal.

Problema trava cadastro e impede participação

Os relatos seguem um padrão: ao inserir o CPF no momento do cadastro, o sistema informa que o documento já está em uso. Com isso, o usuário não consegue criar uma nova conta nem recuperar o acesso, ficando impedido de votar na modalidade de voto individual.

Em plataformas como o Reclame Aqui, há registros recentes de consumidores enfrentando exatamente esse erro, com mensagens como “CPF já está em uso” ao tentar votar no programa.

Suspeitas levantam debate sobre segurança

A recorrência das queixas levanta a hipótese de vazamento e uso indevido de dados, já que os CPFs podem ter sido utilizados por terceiros para criar contas sem autorização.

Apesar de ainda não haver confirmação oficial de fraude em larga escala, o tema reacende discussões sobre segurança digital e proteção de dados no Brasil.

Impacto direto no jogo

O problema vai além de um simples erro técnico. Como o voto único tem peso de 70% no resultado dos paredões, quem não consegue cadastrar seu CPF perde influência real no jogo. Além disso, a pessoa não pode fazer uma conta globo.com, mesmo que seja para outros fins que não tenham a ver com o Big Brother Brasil.

Camada de segurança extra?

Alguns fãs estão sugerindo que, na próxima edição do reality show, a plataforma implemente uma "verificação facial" para votar, como uma forma de inserir uma camada extra de proteção.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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