BBB 26: Fãs denunciam 'roubo de CPF' em votação do Paredão

Parte do público do Big Brother Brasil 26 começou a relatar um problema inesperado que tem gerado revolta nas redes sociais: ao tentar criar uma conta no site "globo.com", plataforma oficial para votar nos paredões do BBB, alguns usuários descobrem que seus CPFs já estão vinculados a cadastros existentes — o que os impede de votar, principalmente na modalidade de "voto único".

A situação tem impacto direto na dinâmica do reality. Nesta edição, o voto por CPF ganhou ainda mais relevância, representando 70% do peso total na decisão dos paredões, o que aumenta a procura pelos números dos documentos de forma ilegal.

Problema trava cadastro e impede participação

Os relatos seguem um padrão: ao inserir o CPF no momento do cadastro, o sistema informa que o documento já está em uso. Com isso, o usuário não consegue criar uma nova conta nem recuperar o acesso, ficando impedido de votar na modalidade de voto individual.

Em plataformas como o Reclame Aqui, há registros recentes de consumidores enfrentando exatamente esse erro, com mensagens como “CPF já está em uso” ao tentar votar no programa.

e agora oq eu faço???? roubaram meu CPF pic.twitter.com/hUD03fQR7h — miiᶜᵃᵐ (@falaamii) March 24, 2026

E num roubaram meu CPF pra votar no BBB? pic.twitter.com/nXXZtrpds1 — LÁBIO EM INGLÊS (@LipGFZ) March 23, 2026

KKKKKKK roubaram meu cpf p votar no big brother vsfd — Fabi muitíssimo triste (@F4bi_M) March 24, 2026

Cara fui cadastrar para dar voto único, descobri que roubaram meu CPF. Está atrelado a uma outra conta. Sabe o que faço? — verstappen fan account 🦁 (@karinewilson) March 24, 2026

Aconteceu o mesmo comigo!!! pic.twitter.com/RhboIWBgap — Mônica Biscaro (@MnicaBisca86204) March 24, 2026

O meu tá assim também! Quer dizer que roubaram o meu CPF?? O que faço? — ex estagiário de uma nutri (@uauaensse) March 24, 2026

Roubaram do meu pai, fui entrar com o cpf dele pra votar e já era. pic.twitter.com/UQ0iBkadIk — Lilica 🍞 🌵 (@Liliamoliveir11) March 24, 2026

Suspeitas levantam debate sobre segurança

A recorrência das queixas levanta a hipótese de vazamento e uso indevido de dados, já que os CPFs podem ter sido utilizados por terceiros para criar contas sem autorização.

Apesar de ainda não haver confirmação oficial de fraude em larga escala, o tema reacende discussões sobre segurança digital e proteção de dados no Brasil.

Impacto direto no jogo

O problema vai além de um simples erro técnico. Como o voto único tem peso de 70% no resultado dos paredões, quem não consegue cadastrar seu CPF perde influência real no jogo. Além disso, a pessoa não pode fazer uma conta globo.com, mesmo que seja para outros fins que não tenham a ver com o Big Brother Brasil.

Camada de segurança extra?

Alguns fãs estão sugerindo que, na próxima edição do reality show, a plataforma implemente uma "verificação facial" para votar, como uma forma de inserir uma camada extra de proteção.

A Globo podia implementar uma verificação de segurança melhor, tipo reconhecimento facial no voto único, por exemplo. Deve tá rolando lista de gente que nem sabe que tem cadastro no Gshow e CPF finado nessas votações. #bbb26 — Tommy (@iTommyShelby_) March 17, 2026

a melhor opção seria pedir reconhecimento facial no voto por cpf e acabava com todo esse problema do povinho que não aceita perder e fica formando quadrilha virtual pra roubar dados e tentar virar o jogo pic.twitter.com/ygJ7G7iEqg — veehnault (@veehrdadeiro) February 12, 2026