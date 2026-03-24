Jonas ou Juliano? Um dos dois já pode dizer adeus ao BBB, diz enquete

BBB 26: Gabriela não deve deixar o reality hoje (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 24 de março de 2026 às 15h36.
O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 10º paredão. Nessa terça-feira, 24, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Gabriela, Jonas e Juliano.
Pesquisas divulgadas hoje, apontam o participante que deve na noite dessa terça.
Até as 15h, o site Votalhada aponta que Jonas Sulzbach está deixando o programa, com 45,19% dos votos. Juliano Floss está logo atrás, na segunda posição, com 41,72%, enquanto Gabriela não deve correr risco de sair nesse paredão, com apena 9,05% dos votos.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.