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Jonas ou Juliano? Um dos dois já pode dizer adeus ao BBB, diz enquete

Enquete acirrada mostra qual dos dois brothers será eliminado nessa terça-feira

BBB 26: Gabriela não deve deixar o reality hoje (TV Globo)

BBB 26: Gabriela não deve deixar o reality hoje (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de março de 2026 às 15h36.

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 10º paredão. Nessa terça-feira, 24, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Gabriela, Jonas e Juliano.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas hoje, apontam o participante que deve na noite dessa terça. 

Até as 15h, o site Votalhada aponta que Jonas Sulzbach está deixando o programa, com 45,19% dos votos. Juliano Floss está logo atrás, na segunda posição, com 41,72%, enquanto Gabriela não deve correr risco de sair nesse paredão, com apena 9,05% dos votos.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Juliano 55,65% x Jonas 38,17% x Gabriela 6,17%
  • YouTube: Juliano 50,45% x Jonas 38,40% x Gabriela 11,72%
  • Twitter: Juliano 38,71 x Jonas 55,76% x Gabriela 5,53%
  • Instagram: Juliano 36,00% x Jonas 50,41% x Gabriela 13,59%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Juliano 41,72% x Jonas 45,19% x Gabriela 9,05%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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