Paredão no BBB 26: Babu acertou? Enquete aponta saída de indicado pelo líder

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado; enquete parcial aponta quem deve sair hoje

Paredão Matheus, Brigido e Leandro / Reprodução gshow (Paredão Matheus, Brigido e Leandro / Reprodução gshow)

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07h50.

Um dos emparedados do Big Brother 2026 pode estar prestes a deixar o programa com mais de 50% dos votos. Segundo uma enquete parcial do Votalhada, entre Matheus, Leandro e Brigido, o indicado pelo líder Babu deve ser o eliminado desta vez.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Até o momento, Matheus tem 69% dos votos, Leandro tem 21% e Brigido apenas 10%.

Veja quem votou em quem:

Líder

Babu Santana votou em Matheus.

Veja o momento da indicação do Líder:

Casa

  • Leandro votou em Brigido;
  • Juliano Floss votou em Brigido;
  • Chaiany votou em Brigido;
  • Alberto Cowboy votou em Chaiany;
  • Samira votou em Gabriela;
  • Breno votou em Brigido;
  • Jordana votou em Sol Vega;
  • Brigido votou em Chaiany;
  • Maxiane votou em Gabriela;
  • Marciele votou em Gabriela;
  • Marcelo votou em Brigido;
  • Sol Vega votou em Chaiany;
  • Matheus votou em Ana Paula Renault;
  • Gabriela votou em Juliano Floss;
  • Edilson votou em Sol Vega;
  • Matheus votou em Brigido;
  • Solange Couto votou em Milena;
  • Sarah Andrade votou em Chaiany.

Brigido foi o mais votado, com seis indicações.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

