Paredão no BBB 26: Babu acertou? Enquete aponta saída de indicado pelo líder

Veja quem votou em quem:
Líder
Babu Santana votou em Matheus.
Veja o momento da indicação do Líder:
Casa
- Leandro votou em Brigido;
- Juliano Floss votou em Brigido;
- Chaiany votou em Brigido;
- Alberto Cowboy votou em Chaiany;
- Samira votou em Gabriela;
- Breno votou em Brigido;
- Jordana votou em Sol Vega;
- Brigido votou em Chaiany;
- Maxiane votou em Gabriela;
- Marciele votou em Gabriela;
- Marcelo votou em Brigido;
- Sol Vega votou em Chaiany;
- Matheus votou em Ana Paula Renault;
- Gabriela votou em Juliano Floss;
- Edilson votou em Sol Vega;
- Matheus votou em Brigido;
- Solange Couto votou em Milena;
- Sarah Andrade votou em Chaiany.
Brigido foi o mais votado, com seis indicações.
Como votar?
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Onde assistir o BBB?
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.