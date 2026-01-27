Paredão no BBB 26: Babu acertou? Enquete aponta saída de indicado pelo líder

Veja quem votou em quem:

Líder

Babu Santana votou em Matheus.

Veja o momento da indicação do Líder:

Casa

Leandro votou em Brigido ;

votou em ; Juliano Floss votou em Brigido ;

votou em ; Chaiany votou em Brigido ;

votou em ; Alberto Cowboy votou em Chaiany ;

votou em ; Samira votou em Gabriela ;

votou em ; Breno votou em Brigido ;

votou em ; Jordana votou em Sol Vega ;

votou em ; Brigido votou em Chaiany ;

votou em ; Maxiane votou em Gabriela ;

votou em ; Marciele votou em Gabriela ;

votou em ; Marcelo votou em Brigido ;

votou em ; Sol Vega votou em Chaiany ;

votou em ; Matheus votou em Ana Paula Renault ;

votou em ; Gabriela votou em Juliano Floss ;

votou em ; Edilson votou em Sol Vega ;

votou em ; Matheus votou em Brigido ;

votou em ; Solange Couto votou em Milena ;

votou em ; Sarah Andrade votou em Chaiany.

Brigido foi o mais votado, com seis indicações.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.