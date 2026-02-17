Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: 'Máquina do Poder' vai mexer com próximo Paredão; entenda

Dinâmica será aberta nesta semana e permitirá compra de poder com estalecas

BBB 26 (Gshow/Reprodução)

BBB 26 (Gshow/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 21h38.

Uma nova dinâmica no Big Brother Brasil 26 promete mudar os próximos passos do jogo. A novidade, que será inaugurada na quarta-feira, 18, às 11h, no horário de Brasília, é chamada de Máquina do Poder — e terá efeitos diretos no próximo Paredão.

Anunciada por Tadeu Schmidt, a estrutura permitirá que os participantes utilizem estalecas para realizar compras dentro do jogo.

O jogador que conseguir adquirir o poder disponível poderá vetar um participante da próxima Prova Bate e Volta, marcada para domingo.

Informação privilegiada

Durante a dinâmica anterior, Jordana recebeu a informação de que, nesta semana, um participante poderia usar estalecas para comprar um poder.

 

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: enquete mostra qual participante deve ser eliminado hoje

Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo 2026 e leva seu 13º título

Carnaval 2026: veja quais escolas desfilam hoje no Grupo Especial do RJ

BBB 26: que horas começa o programa nesta terça? Hoje tem eliminação

Mais na Exame

Mundo

Vaticano rejeita participar do Conselho de Paz de Trump para Gaza

Casual

Fasano terá um novo hotel em palácio histórico de Milão

Pop

BBB 26: enquete mostra qual participante deve ser eliminado hoje

Mercados

Bayer anuncia acordo bilionário para encerrar ações sobre herbicida