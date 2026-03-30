BBB 26: enquete aponta qual sister já pode dizer adeus ao reality

Parcial das 15h do Votalhada reforça liderança isolada na rejeição no 12º paredão do BBB 26

BBB 26:

Redação Exame

Publicado em 30 de março de 2026 às 15h18.

Jordana, Marciele ou Solange Couto? O Big Brother Brasil 2026 chega ao seu 12º paredão nesta terça-feira, 31, quando o público decidirá qual sister deixa o reality.

A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena, após atender o Big Fone.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 15h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta um cenário de rejeição concentrada.

Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 83,92% das intenções de voto para sair. Marciele surge na segunda posição, com 9,37%, enquanto Jordana tem 6,66%.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Jordana 9,85% x Marciele 12,39% x Solange Couto 77,77%
  • Youtube: Jordana 6,42% x Marciele 11,96% x Solange Couto 81,38% 
  • Twitter: Jordana 3,69% x Marciele 7,o2% x Solange Couto 89,29%
  • Instagram: Jordana 5,76% x Marciele 5,24% x Solange Couto 89,00%
  • Votos consolidados: Jordana 6,66% x Marciele 9,37% x Solange Couto 83,92%

O levantamento já soma mais de 3,6 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Mais de Pop

Segundo trailer da 3ª temporada de Euphoria é divulgado; confira

Sexta-feira Santa é feriado? Veja direitos dos trabalhadores

BBB 26: quem vai sair no paredão amanhã? Enquete indica eliminada quase certa

Lisa do Blackpink terá residência em Las Vegas em 2026

Bilionário de 94 anos vende império de alimentos por US$ 29 bilhões

Trump volta a alertar o Irã de novos ataques se não houver abertura do Estreito de Ormuz

João Fonseca cai no ranking do tênis após eliminação em Miami

Segundo trailer da 3ª temporada de Euphoria é divulgado; confira