BBB 26: rejeição dispara e sister se aproxima da eliminação, diz enquete

Parcial das 18h do Votalhada reforça liderança isolada na rejeição no 12º paredão do BBB 26

BBB 26: Uma das sisters será eliminada na próxima terça-feira, 31

Da Redação
Publicado em 30 de março de 2026 às 19h19.

Jordana, Marciele ou Solange Couto? O Big Brother Brasil 2026 chega ao seu 12º paredão nesta terça-feira, 31, quando o público decidirá qual sister deixa o reality.

A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena após atender o Big Fone.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 18h do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta um cenário de rejeição concentrada.

Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 84,01% das intenções de voto para sair. Marciele surge na segunda posição, com 9,21%, enquanto Jordana tem 6,66%.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Jordana 10,31% x Marciele 11,77% x Solange Couto 77,92%
  • Youtube: Jordana 6,38% x Marciele 11,96% x Solange Couto 81,48% 
  • Twitter: Jordana 3,71% x Marciele 7,o2% x Solange Couto 89,27%
  • Instagram: Jordana 5,53% x Marciele 5,35% x Solange Couto 89,12%
  • Votos consolidados: Jordana 6,74% x Marciele 9,21% x Solange Couto 84,01%

O levantamento já soma mais de 4 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

