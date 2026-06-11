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Pentágono é evacuado devido a 'incidente com materiais perigosos', diz CNN

O porta-voz da sede do Departamento de Defesa dos EUA afirmou que os sistemas no edifício 'detectaram um problema de qualidade do ar'

O prédio do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (J. David Ake/Getty Images)

O prédio do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (J. David Ake/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de junho de 2026 às 12h35.

O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, teve diversos de seus corredores e andares evacuados e isolados nesta quinta-feira, 11, devido a um "incidente com materiais perigosos", disseram três fontes familiarizadas com o assunto e o corpo de bombeiros local à CNN.

O porta-voz da instituição, Sean Parnell, confirmou à emissora que os sistemas dentro do prédio “detectaram um problema de qualidade do ar que exige medidas de precaução até que determinemos sua gravidade."

Segundo Parnell, o Departamento de Defesa ativou os protocolos padrão de proteção, incluindo uma ordem para que pessoas nas áreas afetadas permanecessem abrigadas no local. "As equipes de resposta estão posicionadas e prontas para apoiar os ocupantes do edifício", afirmou.

Evacuação no Pentágono

A resposta ao incidente mobilizou a equipe especializada em materiais perigosos da Agência de Proteção das Forças do Pentágono, com apoio do Corpo de Bombeiros do Condado de Arlington, na Virgínia.

De acordo com o porta-voz dos bombeiros, capitão Jamie Jill, as equipes foram acionadas para atuar dentro do complexo militar. Em publicação nas redes sociais, o serviço de emergência de Arlington confirmou que sua unidade especializada em materiais perigosos estava operando no local.

Uma mensagem enviada pela equipe de segurança do Pentágono aos funcionários informou que foi detectado um problema relacionado à qualidade do ar e que seriam necessários testes adicionais para determinar a origem e a gravidade da situação, de acordo com a CNN.

Segundo o comunicado, essa nova rodada de análises poderia levar entre uma e duas horas. O texto também alertou que ocupantes do prédio poderiam observar agentes de diferentes órgãos circulando pelo pátio central do complexo e adotando medidas preventivas.

Áreas isoladas e agentes com equipamentos de proteção

De acordo com duas fontes ouvidas pela CNN, os andares dois a cinco dos corredores quatro a sete do Pentágono foram isolados durante a ocorrência.

Uma terceira fonte afirmou à emissora que policiais que atuavam no interior do edifício utilizavam máscaras de gás e equipamentos completos de proteção química enquanto acompanhavam a operação.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a substância que teria provocado o alerta nem informaram se houve pessoas feridas ou expostas a materiais perigosos. As equipes de emergência permaneciam realizando avaliações para determinar a dimensão do incidente.

Matéria em atualização

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