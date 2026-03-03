O Boticário é a maior varejista de beleza do mundo

O Boticário assumiu a primeira posição no ranking global de varejo especializado em beleza em número de lojas, segundo a edição 2025 do estudo da Euromonitor International Limited, com base em dados de 2024. O levantamento considera a categoria de pontos de venda especializados e a classificação de empresa proprietária global da marca, Global Brand Owner (GBO).

Com quase 4 mil lojas e operação em 16 países, a companhia passa a liderar um setor historicamente dominado por grandes redes internacionais. A trajetória começou em 1977, em Curitiba (PR), e ganhou escala a partir de um modelo de franquias combinado à padronização de processos e à adaptação aos mercados locais.

Hoje, a marca está presente em 99% do território nacional e alcança mais de 5 mil cidades brasileiras, com uma estratégia multicanal. A estrutura inclui três fábricas e oito centros de distribuição, em cinco estados e em Portugal, além de escritórios administrativos em Curitiba e São Paulo e operações nos Estados Unidos, em Hong Kong, na Colômbia e em Portugal. O grupo reúne mais de 21 mil colaboradores diretos.

Expansão sustentada pelo franchising

A decisão de apostar no franchising, modelo de expansão por meio de franquias, foi central para o crescimento. A primeira unidade franqueada foi aberta em Brasília (DF), em 1980. Antes disso, a loja no Aeroporto Internacional Afonso Pena ampliou a visibilidade da marca e indicou potencial de replicação.

“A abertura da loja no aeroporto foi um divisor de águas porque nos colocou em contato com o Brasil inteiro”, afirma Artur Grynbaum, vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário. Segundo ele, a padronização do atendimento ajudou a sustentar o avanço da rede.

A consistência na execução e na experiência do consumidor foi apontada pela empresa como um dos fatores que permitiram a expansão em escala nacional e internacional.

Gift Station: em algumas lojas, presentes podem ter embalagens customizadas (O BOTICÁRIO/Divulgação)

Internacionalização com adaptação local

Fora do Brasil, a estratégia combina lojas próprias e parcerias. Em Portugal, são 61 unidades próprias; na Colômbia, cerca de 50. Em países como Bolívia, Paraguai, Venezuela, Uruguai, Angola, Moçambique, Guiana e Suriname, a operação ocorre por meio de parceiros e quiosques.

Os dados de 2025 indicam avanço da presença internacional. Portugal registrou cerca de 1 milhão de tickets no período. Na Colômbia, mais de 1,7 milhão de clientes passaram pelas lojas.

A expansão externa envolve adaptação do portfólio às especificidades culturais, com desenvolvimento de linhas voltadas a determinados mercados e parcerias com nomes locais. A marca mantém a identidade brasileira, mas ajusta comunicação e oferta conforme o contexto regional.

Às vésperas de completar 50 anos, a companhia atribui parte do crescimento à estratégia de relacionamento contínuo com o consumidor. Em vez de concentrar campanhas em uma única celebridade, estruturou ações baseadas em escuta ativa, cocriação com creators e monitoramento de tendências culturais.

Para a empresa, a oficialização da posição de número 1 em lojas de varejo de beleza pela Euromonitor vai além da expansão geográfica. Representa a consolidação de um modelo operacional padronizado, capaz de ser replicado em diferentes mercados sem perder a adaptação local.