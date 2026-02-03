BBB 26: quem já foi eliminado do programa?

O Big Brother Brasil 26 já começou a reduzir o elenco nas suas duas primeiras semanas de exibição. Com paredões disputados e votação intensa do público, dois participantes já deixaram oficialmente a casa mais vigiada do país.

Veja quais brothers já passaram pela porta de saída nessa edição do BBB:

Aline Campos

A primeira eliminação da temporada aconteceu foi na terça-feira, 20. Aline Campos foi a mais votada pelo público no paredão de estreia e acabou se despedindo do reality após poucos dias de convivência com os demais brothers.

Aline entrou no programa com expectativa alta, mas enfrentou um embate com Ana Paula Renault e acabou emparedado por Marcelo pelo Big Fone. Sua saída marcou o começo das disputas mais diretas dentro da casa.

Matheus

Na semana seguinte, foi a vez de Matheus deixar o BBB 26. Ele disputou o paredão após ser indicado por Babu Santana, com a justificativa de que as atitudes dele na casa não estavam agradando os brothers.

A eliminação de Matheus reforçou o clima de tensão entre os participantes e mudou o rumo das alianças no jogo. Com duas saídas confirmadas, o reality segue em ritmo intenso e com disputas cada vez mais claras pelo favoritismo do público.

Brigido

Na terceira semana de programa, Brigido deu adeus a competição após disputar um paredão contra Ana Paula Renault e Leandro, o Boneco. Ele foi indicado pelo voto da casa e não teve direito a prova Bate e Volta.

A eliminação de Brigido chocou parte dos participantes, como Sarah, Sol Vega, Cowboy e Jonas, que apostavam na saída de Ana Paula.

Desistentes

Além dos eliminados, dois participantes saíram do Big Brother Brasil 26, mas não pelo voto popular. Pedro desistiu do programa após um episódio polêmico com Jordana e Henri Castelli foi eliminado pela produção após dois episódios de convulsão.



Expulsos

Um participante foi expulso até agora do BBB 26: Paulo Augusto foi eliminado na sexta-feira, 30 de janeiro, após empurrar Jonas Sulzbach na corrida pelo Big Fone.

Quando será a próxima eliminação?

O Big Brother Brasil vai eliminar o quarto participante na próxima terça-feira, 10 de fevereiro. Até lá, um novo Líder, novas estratégias, brigas e dinâmicas vão agitar a semana e desenhar uma nova berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.