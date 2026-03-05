Babu revela por que se afastou de Felipe Prior após o BBB 20

Durante a festa da Líder Samira, na madrugada dessa quinta-feira, 5, Babu Santana surpreendeu os colegas ao revelar que assinou um contrato que o impede de se encontrar com Felipe Prior, seu antigo aliado no BBB 20. A declaração aconteceu durante um bate-papo com Breno.

O ator comentou sobre a situação ao relembrar o "Paredão do Bilhão", berlinda que teve mais de um bilhão de votos e foi disputada por Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, que resultou na saída de Prior com 56,73% dos votos. Sem entrar em detalhes sobre o acordo, ele afirmou que existe uma cláusula que limita o reencontro com o ex-companheiro de confinamento. “Eu assinei contrato me impedindo de encontrar com o meu aliado”, disse Babu durante a conversa.

🚨Babu revela que assinou um contrato impedindo dele se encontrar com o seu aliado do BBB 20 [Prior]. #BBB26 pic.twitter.com/I2C6yeS8GO — Central Reality (@centralreality) March 5, 2026

Aliança no BBB 20

Babu e Prior ficaram conhecidos pela forte parceria no BBB 20. Dentro da casa, os dois formaram uma aliança estratégica e protagonizaram diversos momentos marcantes do jogo, como quando Felipe ganhou a Prova do Líder e só levou Babu para o VIP.

Fora do reality, os dois ainda foram vistos juntos em algumas ocasiões, mas o contato diminuiu com o passar do tempo. Segundo o próprio Babu, a última aparição pública dos dois ocorreu há cerca de três anos.

Acusações contra Felipe Prior

O ex-BBB foi alvo de quatro processos por estupro. Ele foi absolvido em dois casos, mas foi condenado a oito anos de prisão no dia 19 de dezembro de 2025, por uma das acusações, que teria ocorrido em 2014.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.