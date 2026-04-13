BBB 26: Ana Paula vai ser eliminada? Veja o que diz enquete atualizada

BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss disputam o 16º Paredão (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 13 de abril de 2026 às 22h07.
Na contagem regressiva para o fim do reality, o 16º Paredão do BBB 2026 foi formado na noite des domingo, 12. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa.
Jordana foi responsável pela indicação de Ana Paula e Juliano após ganhar o líder e a dinâmica dos "Sonho do Poder".
O levantamento das 21h desta segunda-feira, 13, do site Votalhada — que reúne dados de diferentes plataformas — mostra que Gabriela deve sair.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:.
Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 18,60% x Gabriela 50,39% x Juliano Floss 31,01%
YouTube: Ana Paula Renault 9,74% x Gabriela 53,78% x Juliano Floss 36,90%
X (Twitter): Ana Paula Renault 4,04% x Gabriela 66,11% x Juliano Floss 29,85%
Instagram: Ana Paula Renault 3,75% x Gabriela 71,13% x Juliano Floss 25,13%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 5,84% x Gabriela 63,67% x Juliano Floss 30,63%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Gabriela aparece com 59,69%, seguida por Juliano, com 30,74%, e Ana Paula, com 9,67%.
O levantamento soma 5.098.588 votos. Na parcial anterior, Gabriela tinha 59,66%. Agora, aparece com 59,69%, uma leve oscilação de 0,03 ponto percentual para cima.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.