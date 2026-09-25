Recursos escondidos do ChatGPT, Claude e Gemini que a maioria dos profissionais não usa

Muita gente ainda usa inteligência artificial como uma caixa de perguntas: escreve o que precisa, recebe uma resposta e fecha a conversa.

Só que ChatGPT, Claude e Gemini já conseguem trabalhar com informações que estão fora do próprio chat, manter contexto e, em alguns casos, executar tarefas recorrentes.

A diferença aparece quando a IA deixa de ser acionada apenas para uma demanda isolada. Um relatório semanal, uma caixa de entrada cheia ou uma planilha atualizada podem entrar no fluxo de trabalho.

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ChatGPT: memória e tarefas recorrentes

A memória permite que o ChatGPT retenha informações relevantes sobre preferências, projetos e contexto para conversas futuras, reduzindo a necessidade de repetir as mesmas instruções.

Para quem trabalha em projetos contínuos, isso pode significar menos tempo explicando novamente público, formato ou critérios de uma tarefa.

Outra função pouco explorada são as tarefas agendadas. O ChatGPT pode executar atividades únicas ou recorrentes, como preparar atualizações periódicas e monitorar determinadas mudanças.

Usuários qualificados também podem criar tarefas acionadas por eventos de aplicativos conectados, como uma nova mensagem no Gmail. A disponibilidade depende do plano e da conta.

Claude: transforme o e-mail em contexto

O Claude ganhou, em agosto de 2026, conectores para Gmail, Google Calendar e Google Drive.

Com a conexão autorizada, é possível pesquisar e ler e-mails em linguagem natural, redigir e enviar mensagens, consultar compromissos e trabalhar com documentos armazenados no Drive.

Algumas ações exigem aprovação antes de serem executadas.

Um profissional pode, por exemplo, pedir ao Claude para encontrar uma conversa no Gmail, consultar um documento relacionado no Drive e reunir as informações em um resumo.

A ferramenta também pode salvar arquivos gerados diretamente no Drive quando os recursos necessários estão habilitados.

O Cowork acrescenta outra possibilidade: tarefas recorrentes. É possível programar briefings diários, relatórios semanais ou pesquisas periódicas usando ferramentas e conexões autorizadas.

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Gemini: faça a planilha trabalhar por você

Para quem vive no Google Workspace, um dos recursos mais úteis está dentro do próprio Sheets.

O Gemini pode criar fórmulas, montar tabelas, analisar dados, gerar gráficos e realizar ações de edição, como aplicar filtros, criar tabelas dinâmicas e preencher intervalos.

A integração com o Workspace também permite ao Gemini buscar informações no Gmail, Drive e Docs.

Em contas compatíveis, a ferramenta consegue ainda ajudar a criar documentos, planilhas, apresentações e rascunhos de e-mail a partir de instruções dadas pelo usuário.

Há ainda as ações agendadas. O usuário pode programar o Gemini para preparar um resumo diário, semanal ou mensal, em vez de precisar fazer o mesmo pedido manualmente toda vez.

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O ganho está em mudar o fluxo

O ponto em comum entre os três serviços é menos chamativo do que gerar um texto bonito, mas pode ter impacto maior na rotina: a IA passa a trabalhar com o contexto que já existe na empresa.

Antes de conectar contas corporativas, porém, vale conferir permissões, políticas da empresa e quais informações a ferramenta poderá acessar.

A automação economiza tempo justamente porque recebe mais contexto. Por isso, saber qual contexto pode ser compartilhado passa a ser parte do trabalho.