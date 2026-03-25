Jonas surpreende e diz que poderia ter ficado com Ana Paula no BBB 26

A passagem de Jonas Sulzbach pelo Big Brother Brasil 26 continua rendendo mesmo após sua eliminação na noite da última terça-feira, 24. Conhecido dentro da casa pela fama de “pegador”, o modelo voltou a falar sobre seus envolvimentos e surpreendeu ao incluir Ana Paula nesse cenário.

Jonas falou sobre 'flertes' com Ana Paula

Durante participação no Bate-Papo BBB, na madrugada desta quarta-feira, 25, Jonas admitiu que a relação com a jornalista poderia ter seguido um caminho diferente. Ao rever cenas de flerte entre os dois, ele tratou o momento com leveza, mas não descartou completamente a possibilidade.

Apesar de minimizar o clima entre eles, Jonas foi direto ao reconhecer que poderia, sim, ter ficado com Ana Paula, assim como aconteceu com outras participantes.

Outros envolvimentos

No reality, o modelo teve envolvimentos com nomes como Maxiane, Marciele e Jordana. Ainda assim, ele deixou claro que nenhum desses relacionamentos deve continuar fora do programa, classificando tudo como algo passageiro e típico do confinamento.

Ao comentar especificamente sobre Ana Paula, Jonas destacou que a interação entre os dois funcionava como um respiro em meio às tensões do jogo. Entre estratégias, conflitos e alianças, o flerte surgia como um momento mais leve dentro da rotina intensa.

Fim da participação no BBB 26

Jonas Sulzbach foi eliminado do BBB 26 na noite da última terça-feira, 24. O brother enfrentou Juliano e Gabriela no paredão e saiu com 53,48% dos votos. O veterano ganhou quatro Provas do Líder e duas Provas do Anjo, sendo um dos participantes que mais teve destaque na edição.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.