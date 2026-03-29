BBB 26: Ana Paula Renault é líder pela segunda vez consecutiva

A Prova do Líder deste domingo, 29, consagrou Ana Paula Renault com o novo Líder do Big Brother Brasil 26.

Como foi a prova?

Organizada em fases, a Prova Mercado Pago teve início com uma dinâmica de agilidade. Os participantes competem simultaneamente tentando encaçapar a bola. Há uma regra importante: o arremesso deve ser feito por baixo da rede. Os seis primeiros que conseguirem acertar avançam para a etapa final.

Ana Paula, Gabriela, Chaiany, Solange Couto, Juliano e Leandro se classificaram para a etapa final e tiveram que se posicionar ao redor de uma roda de benefícios, cada um ocupando uma casa. Em sua vez, o jogador gira a roda no sentido da direita para a esquerda. Quando ela para, pontua quem estiver na casa de benefício indicada pela cor azul.

Ana Paula fez dois pontos e é a líder pela segunda vez consecutiva. Ana Paula é a nova #Líder do #BBB26! 👑 #RedeBBB pic.twitter.com/VEVdqdStts — Big Brother Brasil (@bbb) March 30, 2026

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

Ana Paula

Milena

Samira

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

Juliano

Gabriela

Chaiany

Solange

Marciele

Jordana

Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.