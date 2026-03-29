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BBB 26: Ana Paula Renault é líder pela segunda vez consecutiva

Sister venceu a prova do líder realizada neste domingo, 29

BBB 26: Ana Paula levou para o VIP Milena e Samira (Gshow/Reprodução)

BBB 26: Ana Paula levou para o VIP Milena e Samira (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 23h39.

Última atualização em 30 de março de 2026 às 00h11.

A Prova do Líder deste domingo, 29, consagrou Ana Paula Renault com o novo Líder do Big Brother Brasil 26.

Como foi a prova?

Organizada em fases, a Prova Mercado Pago teve início com uma dinâmica de agilidade. Os participantes competem simultaneamente tentando encaçapar a bola. Há uma regra importante: o arremesso deve ser feito por baixo da rede. Os seis primeiros que conseguirem acertar avançam para a etapa final.

Ana Paula, Gabriela, Chaiany, Solange Couto, Juliano e Leandro se classificaram para a etapa final e tiveram que se posicionar ao redor de uma roda de benefícios, cada um ocupando uma casa. Em sua vez, o jogador gira a roda no sentido da direita para a esquerda. Quando ela para, pontua quem estiver na casa de benefício indicada pela cor azul.

Ana Paula fez dois pontos e é a líder pela segunda vez consecutiva.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Ana Paula
  • Milena
  • Samira

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Juliano
  • Gabriela
  • Chaiany
  • Solange
  • Marciele
  • Jordana
  • Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
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