BBB 26: quem foi para o Paredão neste domingo, 29?

BBB 26: Marciele é estreante no paredão
Redação Exame
Publicado em 30 de março de 2026 às 00h01.
O décimo segundo Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 29 de março. A Líder Ana Paula indicou Solange Couto. A casa votou em Jordana, que também foi ao Paredão. Milena, que atendeu o Big Fone durante a tarde, também teve uma indicação e mandou Marciele.
Somente Ana Paula estava imune.
A líder Ana Paula justificou o voto em Solange Couto devido às ofensas que a sister proferiu contra a líder durante uma conversa na manhã do mesmo dia.
Veja o momento:
👑 Líder #BBB26:
Ana Paula indica Solange Couto ao Paredão!#RedeBBB pic.twitter.com/jNE86HDX88
— Big Brother Brasil (@bbb) March 30, 2026
Jordana foi a mais votada pela casa, com três votos, e também foi emparedada.
O décimo segundo Paredão da edição foi formado entre Jordana, Marciele e Solange Couto. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.