BBB 25: veja quem está imune e fora do Paredão deste domingo, 9

Os participantes do BBB 25 enfrentarão um Paredão Triplo neste domingo, 9, em um programa ao vivo logo após o Fantástico.

A dinâmica desta semana envolve a indicação direta do Líder João Gabriel, além dos três mais votados pela casa, que terão a chance de disputar a Prova Bate-Volta — mas apenas um se salva da berlinda.

Dois participantes, no entanto, já garantiram a imunidade e estão fora dos votos da casa. Saiba quem são:

O retorno de Gracyanne e a imunidade especial

Na última terça-feira, 4, o Paredão quádruplo resultou na saída de Giovanna, mas sua irmã, Gracyanne, ganhou uma nova chance no jogo ao ser enviada para o Quarto Secreto.

Durante o período de confinamento, a fisiculturista teve acesso às câmeras da casa, podendo acompanhar os movimentos dos brothers e sisters sem que soubessem.

Na quinta-feira, 6, Gracyanne voltou oficialmente ao jogo, imune e com direito ao VIP. Sua reentrada promete movimentar a estratégia dos confinados, já que a sister retorna munida de informações privilegiadas.

Mateus vence a Prova do Anjo e se torna autoimune

No sábado, 8, a disputa pela Prova do Anjo exigiu dos participantes habilidades no estilo agente secreto. Em um circuito de lasers, os competidores precisavam atravessar o trajeto no menor tempo possível, sem encostar nos feixes de luz.

Mateus foi o mais rápido e garantiu a imunidade da semana, além do poder de escolher um participante para o Castigo do Monstro. Eva chegou a se destacar na disputa, mas foi desclassificada por remover os óculos de proteção dentro do circuito.

Agora, a expectativa fica para a formação do Paredão triplo e o desfecho da Prova Bate-Volta, que pode mudar os rumos do jogo nesta semana.