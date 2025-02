Que horas começa a formação de Paredão do BBB 25? Veja o horário deste domingo, 9

Hoje é dia de formação de paredão BBB 25. Após as provas do líder e do anjo, chegou a hora de saber quem vai entrar na mira da casa na edição desse domingo, 9. Na última quinta-feira, João Gabriel conquistou a liderança da casa e poderá indicar um brother ao paredão.

O Big Brother Brasil vai ao ar depois do programa 'Fantástico' e antes do 'Domingo Maior', por volta das 23h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 23h10, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois do Fantástico — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Como vai ser a dinâmica do paredão?

A dinâmica do Paredão no BBB 25 promete ser emocionante e cheia de surpresas. Com as duplas indicadas, os participantes terão a oportunidade de se defender e tentar conquistar a preferência do público. Aqui está como funcionará:

Imunização: Os anjos da semana, podem imunizar uma única dupla que estará livre da berlinda. Indicações: Duas duplas são indicadas pelo líder, uma na prova do líder e outra durante a formação de paredão. A casa terá a oportunidade de indicar uma terceira dupla. Contragolpe: A dupla indicada pela casa, terá a chance de usar o contragolpe para indicar outra dupla ao paredão. Prova Bate e Volta: Ao fim da votação, as duplas indicadas poderão ter a chance de salvar com a prova Bate e Volta, assim, aqueles que não conseguirem se salvar vão formar um paredão triplo, que será decidido na terça-feira. Votação do Público: Agora, cabe ao público decidir quem deve permanecer na casa.

Onde assistir ao BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa ao BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.