BBB 25: quem o líder João Gabriel deve indicar ao Paredão neste domingo, 9

O Líder João Gabriel do Big Brother Brasil 2o25 ensaiou seu discurso de indicação ao Paredão deste domingo, 9.

Em vídeo publicado nas redes sociais, tudo indica que o brother colocará Aline na berlinda.

No vídeo, Gabriel afirma que o voto "é sobre prioridade". "Eu aposto que eu e meu irmão seríamos seus alvos, e eu ia entender 'de boa'", disse o brother. "Eu só tenho a cara de bobo, mas eu vejo as coisas que você estava falando", continuou.

7. Líder João Gabriel treina seu discurso para indicar Aline ao paredão. pic.twitter.com/3dbzJJfDWy — Espiadinha #BBB25 (@canalespiadinha) February 9, 2025

A dinâmica desta semana envolve a indicação direta do Líder João Gabriel, além dos três mais votados pela casa, que terão a chance de disputar a Prova Bate-Volta — mas apenas um se salva da berlinda.

Dois participantes, no entanto, já garantiram a imunidade e estão fora dos votos da casa.

Quem está imune neste domingo

O retorno de Gracyanne e a imunidade especial

Na última terça-feira, 4, o Paredão quádruplo resultou na saída de Giovanna, mas sua irmã, Gracyanne, ganhou uma nova chance no jogo ao ser enviada para o Quarto Secreto.

Durante o período de confinamento, a fisiculturista teve acesso às câmeras da casa, podendo acompanhar os movimentos dos brothers e sisters sem que soubessem.

Na quinta-feira, 6, Gracyanne voltou oficialmente ao jogo, imune e com direito ao VIP. Sua reentrada promete movimentar a estratégia dos confinados, já que a sister retorna munida de informações privilegiadas.

Mateus vence a Prova do Anjo e se torna autoimune

No sábado, 8, a disputa pela Prova do Anjo exigiu dos participantes habilidades no estilo agente secreto. Em um circuito de lasers, os competidores precisavam atravessar o trajeto no menor tempo possível, sem encostar nos feixes de luz.

Mateus foi o mais rápido e garantiu a imunidade da semana, além do poder de escolher um participante para o Castigo do Monstro. Eva chegou a se destacar na disputa, mas foi desclassificada por remover os óculos de proteção dentro do circuito.

Agora, a expectativa fica para a formação do Paredão triplo e o desfecho da Prova Bate-Volta, que pode mudar os rumos do jogo nesta semana.

Onde assistir o BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.