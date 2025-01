BBB 25: Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan comandam o ‘Show de Quarta’ em família

Rodriguinho retorna ao palco do BBB 25 nesta quarta-feira, 29, para um show especial em família, ao lado do irmão Mr. Dan e do filho Gaab. O trio apresenta clássicos do pagode, como "Livre Pra Voar" e "Melhor Eu Ir", além de músicas autorais. Ex-BBB, Rodriguinho mostrou emoção de voltar como atração no reality e promete um espetáculo marcante, com sucessos e novidades, incluindo um projeto gravado em Paris.

“É muito louco voltar na casa como uma atração, uma vez que eu sempre quis tocar lá, sempre quis saber como era me apresentar lá. De repente eu me vi dentro da casa assistindo aos shows dos meus amigos. Vai ser uma sensação muito legal voltar ali naquele jardim, saber que eu estava lá no ano passado e olhar para as pessoas entendendo pelo menos um pouquinho do que está passando pela cabeça delas naquela hora. Vai ser fantástico, estou muito ansioso”, conta Rodriguinho sobre a expectativa para voltar ao reality.

Rodriguinho também destaca que a relação com o irmão e o filho é fantástica também fora dos palcos: “O Gaab é meu filho mais velho, meu primogênito e um irmão mais novo também, porque a gente brinca, a gente compõe, faz músicas juntos, joga futevôlei, ele traz minhas netas para eu ver. E com o Dan é a mesma coisa. Ele é meu único irmão e foi um pouco da minha escola para cuidar dos meus filhos, porque quando a gente era mais novo eu cuidava dele. Além dos shows, a gente tem encontros familiares toda semana para pôr o papo em dia...”

Como funciona a votação do BBB 25?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa o CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.