Quem saiu do BBB 24? Rodriguinho é o décimo eliminado do reality

Nesta terça-feira, 28, aconteceu o décimo Paredão do BBB 24. Competindo em um Paredão triplo com Fernanda e Lucas Buda, Rodriguinho foi o eliminado da vez com 78,25% da média dos votos para sair.

Veja as outras porcentagens:

Lucas Buda - 14,82%

- 14,82% Fernanda - 6,95%

Por que Rodriguinho foi eliminado?

"É uma ideia que parece fazer sentido, mas quando você analisa, não faz sentido. Ela fere a lógica. O paradoxo de Rodriguinho. Ele quer ir embora. Se você é o mais querido do Paredão, o público vai querer que você fique. Se você é o menos querido, o público quer mandar você embora, mas não é pra atender a sua vontade", disse Tadeu Schmidt no discurso de eliminação. Isso deixa claro que, apesar de Rodriguinho repetir diversas vezes que queria ir embora da casa, o público o eliminou não para atender sua vontade, mas porque não queria mais ele no 'BBB 24'.

As enquetes já indicavam, com folga, a saída do pagodeiro. Aqui fora, o músico conquistou poucos fãs devido ao seu jeito ácido e rabugento. Soma a isso o fato de Rodriguinho já ter dito, mais de uma vez, que queria deixar o programa e que o valor do prêmio não faria diferença em sua vida.