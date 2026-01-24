Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Excesso de petróleo pode sustentar queda nos preços, diz IEA

Crescimento da oferta será de 2,5 milhões de barris por dia (mb/d), enquanto a demanda avançará apenas 930 mil barris diários, aponta a Agência Internacional de Energia

Petróleo: IEA enxerga superávit neste ano (Montagem com elementos Canva)

Petróleo: IEA enxerga superávit neste ano (Montagem com elementos Canva)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16h51.

A produção mundial de petróleo deve ultrapassar com folga a demanda em 2026, estabelecendo um desequilíbrio estrutural que pressiona os preços e desafia o planejamento das maiores economias globais.

O crescimento da oferta será de 2,5 milhões de barris por dia (mb/d), enquanto a demanda avançará apenas 930 mil barris diários — menos de 40% do volume adicional ofertado, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês).

Para a entidade, o cenário reforça o acúmulo já visível em estoques: em 2025, as reservas globais aumentaram 470 milhões de barris, ou 1,3 mb/d em média, resultado de um ciclo de alta coordenada de produção, liderado por Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guiana e Argentina.

A Opep+ também elevou volumes, com destaque para a Arábia Saudita, que retomou a produção após o fim dos cortes voluntários. Em dezembro, o grupo extraiu 43,29 mb/d, mantendo uma capacidade ociosa de 4,56 mb/d — margem técnica que reforça a estabilidade da oferta, mesmo diante de choques.

Estoques crescem mesmo com tensão geopolítica

Em janeiro, o mercado reagiu a conflitos envolvendo Irã e Venezuela com um salto de US$ 6 no barril do Brent. O movimento perdeu força dias depois, com a percepção de que o risco à oferta estava contido.

As exportações iranianas caíram 350 kb/d no fim de 2025, enquanto a Venezuela reduziu embarques de 880 kb/d para cerca de 300 kb/d, sob sanções dos EUA.

Ao mesmo tempo, a Rússia aumentou a produção em 550 kb/d, atingindo o maior nível em 33 meses, mesmo sob ataques a sua infraestrutura energética. O movimento compensou quedas em países da Ásia Central e reforçou a resiliência do fornecimento global.

Os estoques seguem em expansão: só em novembro, houve aumento de 75,3 milhões de barris, com 96% concentrados em petróleo bruto armazenado em terra. Os dados preliminares de dezembro mostram novas altas, com destaque para a China, que ampliou importações após a liberação de novas cotas.

Demanda desacelera e margens recuam

Do lado da demanda, o crescimento segue em desaceleração. O consumo global avançará 930 kb/d em 2026, puxado por países fora da OCDE e uma recuperação parcial de matérias-primas petroquímicas. O uso de gasolina, no entanto, continua em queda.

O volume processado em refinarias alcançou 85,7 mb/d em dezembro, antes das paradas de manutenção previstas para o primeiro trimestre. A média anual para 2026 será de 84,6 mb/d, com crescimento inferior ao observado em 2025.

'Não investível': a avaliação de uma gigante petroleira sobre a Venezuela

As margens de refino despencaram em dezembro, especialmente na Europa, com a queda acentuada nos preços dos destilados médios.

Mesmo com oscilações pontuais nos preços, o mercado mantém uma tendência estrutural de oferta excedente. O Brent está US$ 16 abaixo da cotação de um ano atrás. A estabilidade nos próximos meses, segundo a agência, dependerá da disciplina da Opep+ e da continuidade da produção nos campos de xisto dos Estados Unidos.

Acompanhe tudo sobre:PetróleoIndústria do petróleo

Mais de Invest

Da liderança ao fechamento de capital: entenda a crise que tira a Gol da B3

Constantino Jr. fundou primeira aérea brasileira low cost

Quem foi Constantino Junior, fundador da Gol que liderou aquisição da Varig

Enquanto a B3 sobe com gringos, bolsa das PMEs mira investidor brasileiro

Mais na Exame

Mundo

Venezuela quer ampliar produção de petróleo apesar de excesso global

Pop

BBB 26: quem são os participantes mais odiados (e tem surpresa no top 3)

Esporte

Escalação do Palmeiras contra o São Paulo: time provável e novidades

ESG

Megatempestade histórica nos EUA ameaça 200 milhões de pessoas e revela novo padrão climático