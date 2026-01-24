'Sou contra eles': Trump critica Bad Bunny e Green Day e descarta ida ao Super Bowl

Donald Trump afirmou que não irá ao Super Bowl deste ano, marcado para 8 de fevereiro, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. A declaração foi feita neste sábado, 24, em entrevista ao The Post.

Segundo o presidente dos EUA, o motivo para não comparecer ao evento é a distância. “É simplesmente longe demais”, afirmou, ao comentar sua ausência no campeonato de futebol americano que é uma celebração da cultura americana.

Trump também disse ter boas lembranças do Super Bowl e lembrou que esteve presente na edição de 2025, quando se tornou o primeiro presidente em exercício no país comparecer nos jogos da liga. “Eles gostam de mim”, declarou. “Eu iria se, sabe, fosse um pouco mais perto.”

Apesar de citar a distância como justificativa, ele também criticou duramente os artistas escolhidos pela NFL para as apresentações musicais do evento e afirmou não apoiar o astro do rap latino Bad Bunny, atração principal do show do intervalo, nem a banda Green Day, que fará um show antes da partida.

“Sou contra eles. Acho que é uma escolha terrível. Tudo o que faz é semear ódio. Terrível”, disse Trump.

Tanto Bad Bunny quanto o Green Day são críticos do presidente ao longo de seus dois mandatos.

Mais recentemente, o vocalista da banda, Billie Joe Armstrong, criticou o governo após um tiroteio envolvendo agentes do ICE em Minnesota. “Não faço parte de uma agenda racista. Não faço parte da agenda MAGA”, disse o cantor. Neste sábado, 24, mais uma pessoa foi morta pelos agentes federais em Minneapolis, cidade do estado de Minnesota.