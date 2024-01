BBB 24: nova regra de votação pode levar a surpresa em primeiro Paredão

O primeiro Paredão do BBB 24 também marca a primeira berlinda da história com a nova regra de 'voto único' e 'voto da torcida', além de um detalhe importante que pode mudar o rumo da decisão. O voto do paredão desta quinta-feira é para quem o público quer que fique, e não que saia. Por isso, há suspeitas de que o resultado pode acabar sendo o oposto do esperado pelo público.

Contra Giovanna e Yasmin Brunet, Maycon é o participante com menores porcentagens em todas as enquetes online. Mas quem está votando na pressa, pode acabar estar escolhendo a permanência do merendeiro sem querer.

Um aviso de Tadeu Schmidt no programa da noite anterior alertou para esta possível reviravolta que, apesar de meio inconveniente para o jogo, temos que admitir que também é bastante engraçada. "Lembrando que seu voto é para quem você quer que fique. Já falei isso antes? Vou falar de novo! Quem você quer que fique!", disse o apresentador.

O Votalhada indica que Maycon deve ser o eliminado da vez, mas o compilado de pesquisas online se baseia nas enquetes de Twitter, YouTube e sites.

Como Yasmin Brunet aparenta ter um apoio forte do público no primeiro Paredão, é provável que Giovanna seja eliminada neste cenário dos contrários. A sister não tem se movimentado muito desde que caiu na berlinda, o que só piora suas chances de permanecer no game. Mas, seja por esperança ou pura análise, por aqui acreditamos que mesmo a votação confusa não mudará o futuro de Maycon como o primeiro eliminado do BBB 24.

Por que Maycon pode ser eliminado?

O jogador do Pipoca vem recebendo críticas nas redes sociais por ter feito "piadas" sobre a prótese do atleta paralímpico, Vinicius Rodrigues. Ele também se desentendeu com Yasmin Brunet, acusando-a de estar distante das pessoas da casa. Como o jogo só estava rolando há 48 horas, o público reagiu mal à cobrança do merendeiro.

A equipe que cuida das redes sociais de Maycon emitiu uma nota oficial sobre os acontecimentos envolvendo Vinicius Rodrigues: "Acreditamos que o Maycon terá a oportunidade de refletir sobre suas falas e ações e perceber que pode evoluir e aprimorar seu desenvolvimento pessoal."

Maycon também tem se definido como o "cozinheiro" da casa, o que tem incomodado alguns participantes que o acusam de usar a comida como estratégia de jogo. O catarinense de 35 anos é merendeiro de escola, e garante que passa o dia servindo os colegas de casa por boa intenção.

Como votar no Paredão do BBB?

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que continuasse no programa; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Como funciona a votação do BBB 24?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa o CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

