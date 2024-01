BBB 24: Quem Disse, Berenice? aproveita meme de maquiagem borrada para divulgar produto

O Big Brother Brasil mal começou e já rendeu uma infinidade de memes e piadas na internet. Muitas, inclusive, surgem como uma oportunidade para as marcas surfarem no sucesso do reality show da TV Globo, sem necessariamente precisar investir em cotas de patrocínio, caso da Quem Disse, Berenice?, do Grupo Boticário, que aproveitou para destacar a qualidade de seu produto nas redes sociais.

A bricandeira começou após a estreia do BBB 24 nesta segunda-feira, 8, quando viralizou uma imagem mostrando a diferença da maquiagem de duas sisters durante a realização da prova do Líder de resistência.

A dinâmica contou com um circuito cronometrado que começava com os brothers caindo em uma piscina de bolinhas. Depois, eles precisavam deslizar por um espaço cheio de gosma verde, colocando à prova o desempenho dos participantes e, de certa forma, os produtos de beleza utilizados.

Em determinado momento, os telespectadores notaram que enquanto Beatriz, do grupo pipoca, ficou com o rosto borrado durante a competição, Yasmin Brunet, do camarote, permaneceu com a produção intacta, sem nem mesmo um rímel borrado.

"A Yasmin Brunet com a make toda intacta. Aí corta para Beatriz com a cara derretendo...eu vivo pelo jogo de câmera desse programa", tuitou uma internauta. "As marcas de maquiagem deveriam investir mais no BBB", sugeriu outra.

As marcas de maquiagem deveriam investir mais no bbb. Deveria ser igual é com shampoo, os participantes iriam usar apenas os produtos dos patrocinadores e a qualidade seria comprovada durante esse tipo de prova e as festas#BBB24 https://t.co/gaPNPgqjvB — Nicole💋|| Art are therapy (@Nicolesthef23) January 9, 2024

Na onda do burburinho, a Quem Disse, Berenice? logo aproveitou para destacar a qualidade de um dos seus produtos. "Máscara de cílios à prova de resistência? Essa aqui entrega tudo e não escorre no rosto", escreveu a marca no X (antigo Twitter).

máscara de cílios à prova de resistência? essa aqui entrega tudo e não escorre no rosto 😘 pic.twitter.com/lsQzPm5OMl — QDB - Quem Disse, Berenice? (@qdberenice) January 9, 2024

De forma mais tímida, a Eudora também tem aproveitado os memes na internet em torno do BBB para divulgar seus produtos de beleza nas redes sociais.