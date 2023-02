BBB 23: quem ganhou a Prova do Líder?

Nesta quinta-feira, 23, os brothers da casa mais vigiada do Brasil participaram da Prova do Líder.

Patrocinada pela Vick, a prova consistia em encontrar cards de remédios em piscinas de bolinhas. A cada rodada, uma pessoa era eliminada e os participantes que encontraram os cards, se deslocavam a uma mesa com intuito de retirar mais um card. Nesse momento, a sorte contou para os brothers, pois aquele que não encontrasse era eliminado.

Quem ganhou a Prova do Líder?

Em prova patrocinada pela Vick, Sarah Aline ganhou a liderança e indicou Antonio "Cara de Sapato" ao paredão. Em contragolpe, Sapato indicou Fred Nicácio e após isso, em votação aberta, Domitila foi a mais votada com quatro indicações.

Mc Guimê, que tinha o poder supremo por atender o Big Fone, invalidou a indicação de Sapato e colocou Gustavo "Cowboy" no paredão. Sendo assim, a berlinda ficou formada por Fred Nicácio, Domitila e Gustavo "Cowboy".

Quem ficou na Xepa?

Fred, Larissa, Mc Guimê, Domitila, Bruna Griphão, Cezar Black, Antonio "Cara de Sapato" , Amanda e Aline

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

Gabriel Santana, Marvila, Fred Nicácio e Ricardo, além da líder Sarah

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

