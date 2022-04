BBB 22: veja quem ganhou mais seguidores no Instagram

A final do Big Brother Brasil 22 acontece na próxima terça-feira, 26. Com 100 dias de programa, os participantes conseguiram cativar diferentes de pessoas para aumentar o número de seguidores no Instagram.

A edição com três participantes do grupo Camorote na final, ajudou os famosos a ficarem mais conhecidos. Já os desconhecidos da edição, do grupo Pipoca, não conquistaram tantos seguidores e poucos participantes passaram da marca de dois milhões na rede social.

Quantos seguidores no Instagram cada participante do BBB 22 tinha antes de ser anunciado no reality show? E quantos seguidores os brothers têm agora, na reta final do programa? Veja a lista e descubra.

Arthur Aguiar

O ator e cantor, favorito de levar o prêmio, entrou no BBB 22 com 8,1 milhões de seguidores. O finalista tem 13,1 milhões de seguidores.

Paulo André

O atleta olímpico tinha apenas 78 mil seguidores no Instagram quando entrou na casa. Hoje, PA conta com 7,5 milhões de admiradores na rede social. Ele é o nome no atletismo com o maior número de seguidores no Brasil e o terceiro no mundo.

Douglas Silva

O ator conhecido pelo apelido de DG, pulou de 356,8 mil seguidores para 3,1 milhões na final do programa.

Eliezer

Último participante do grupo Pipoca eliminado, Eli ficou no top 4 do Big Brother Brasil 2022. Apesar do resultado, ele não acumulou tantos seguidores quantos outros colegas que foram eliminados antes. Eliezer entrou na casa com 8,4 mil seguidores e saltou para "apenas" 1,1 milhão.

Jade Picon

A influenciadora entrou na casa mais vigiada do Brasil com 13,5 milhões de seguidores. Hoje, ela tem 19,9 milhões de pessoas na rede social.

Naiara Azevedo

A cantora tem 7,5 milhões seguidores na rede social. Ela entrou na casa com 5,3 milhões.

Brunna

Considerada a planta da edição, a dançarina, casada com a cantora Ludmilla, tinha 3,5 milhões de seguidores antes de ser anunciada como participante do BBB. Hoje ela estão com 5,3 milhões.

Pedro Scooby

O sufista que ficou no top 5 do reality, entrou na edição 2022 com 1,9 milhão de seguidores. Hoje, Scooby saltou para 5,9 milhões.

Linn da Quebrada

A cantora e atriz era seguida por apenas 325,7 mil pessoas. Hoje, 3,1 milhões de internautas acompanham a sua rede social.

Tiago Abravanel

O neto do Silvio Santos tinha 2,3 milhões de seguidores antes de entrar no BBB. Hoje, ele tem 4,2 milhões. O ator desistiu do programa usando o "botão da desistência", uma das novidades da edição 2022.

Natália

A participante do pipoca tinha apenas 21 mil seguidores antes de entrar no BBB. A BadNaty tem agora 2,9 milhões de pessoas no Instagram.

Maria

Expulsa do reality após acertar um balde na cabeça de Natália durante um jogo da discordia, a cantora e atriz saiu de 1,1 milhões de seguidores para 3,2 milhões.

Rodrigo Mussi

O segundo eliminado da edição, Rodrigo pulo de 20,8 mil seguidores para 3,6 milhões. O participante sofreu um acidente de carro após o confinamento e está em recuperação no hospital.

Vyni

Um dos favoritos quando começou o programa, Vyni é o participante do Pipoca com o maior número de seguidores no Instagram. O cearense pulo de 45 mil para 4,8 milhões de seguidores.

Eslovênia

A participante que viralizou no inicio do programa por conta do seu nome, entrou na casa com 58,9 mil seguidores. Agora, Eslovênia tem 3 milhões de seguidores.

Laís

A médica tinha 16,1 mil seguidores antes de ser anunciada no programa. Hoje, saltou para 1,9 milhões.

Bárbara

A gaúcha que entrou na casa com 218 mil seguidores, a com maior número dentro do grupo Pipoca, pulou para 1,5 milhão.

Lucas

O barão da piscadinha entrou com 6,8 mil seguidores. Hoje, Bissoli possui 1,8 milhões.

Jessilane

A professora de Biologia tinha 10,2 mil seguidores no Instagram antes de ser anunciada como participante do programa. Última mulher a deixar o programa, tem 1,6 milhões de admiradores na rede social.

Gustavo

O participante que entrou no programa pela dinâmica da casa de vidro pulou de 5,6 mil seguidores para 1,7 milhões.

Luciano

O participante com o sonho de ser famoso, foi o primeiro eliminado do reality. Ele tinha 14,5 mil seguidores. Com 1 milhão de admiradores na rede social, o ex-BBB pode considerar o seu sonho realizado.

Larissa

A participante que entrou junto com Gustavo na dinâmica da casa de vidro, não ganhou tantos seguidores durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil. Larissa entrou com 61,1 mil e hoje tem 932 mil.