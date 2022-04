Quem vai ganhar o BBB22? Enquetes e redes sociais apontam favorito

Quem vai ganhar o BBB22? é a pergunta que os brasileiros se fazem nesta segunda-feira, 25. As buscas por enquetes sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show tiveram aumento expressivo no volume de buscas do Google, mesmo em uma edição marcada por ser "morna" e cujo resultado já parecia definido nas últimas semanas, ao menos nas redes sociais e nas enquetes.

Nas redes sociais, a torcida para os três participantes: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André se divide -- porém, a enquete do UOL, um dos principais 'termômetros' para o resultado, continua apontando que o ator e marido de Maira Cardi deve ficar com o primeiro lugar, com 76,8% das intenções de voto. De todo modo, a edição terá um feito inédito: o primeiro participante "camarote" a vencer o programa.

E cabe o Brasil dar o prêmio ao P.A! #BBB22 pic.twitter.com/ERc4LQyA9Z — PEDRAO (@Itspedrito) April 25, 2022

"Mãe, consegui seu carro. To muito feliz." (PA)

"Natalia, voce tava linda. Brunninha linda. Feliz Carnaval." (Eli)

"Ontem vimos o desfile e Nat e Brunna estavam lindas lindas." (DG)

"Nao consigo aceitar que nao apertei aquele botão. Eu tava bem na prova." (Arthur) #BBB22 pic.twitter.com/SyL3vgNeAZ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 24, 2022

O trio masculino mais amado da história do BBB. pic.twitter.com/tHDSsGU1uf — Loucapelavida (@dricadricota) April 23, 2022

Numa final entre eles, quem você votaria para ganhar? #BBB22 pic.twitter.com/O1DaZ3ufgO — pitylka (@YlkaComenta) April 11, 2022

Estou chorando DG! Obg por ser quem você é. #BBB22 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 25, 2022

Para Arthur, caso o resultado seja confirmado, a receptividade positiva à opinião pública também marca o sucesso com a jornada de redenção do ator -- uma vez que entrou no programa com o selo de "cancelado". Segundo o estudo Tracking produzido pelo Instituto IMO Insights, no início do programa, Arthur foi um dos participantes menos queridos pelo público, com 20% das pessoas opinando que ele nem deveria ter entrado no programa e com 48% dizendo que votariam contra o ator.

Com uma trajetória de injustiçado e de jogador, Arthur Aguiar mudou sua imagem e conquistou o público. Hoje, 61% do público que participou do estudo Tracking acreditam que ele deve vencer a edição. Arthur também é o participante que ainda está no BBB com mais seguidores no Instagram, mais de 13 milhões.

Com uma torcida extremamente engajada, o ator consegue até mesmo influenciar em paredões que nem está presente, como indica a saída da Linn, e vencer uma votação direcionada.

Arthur Aguiar vai ganhar o BBB22? Por que o ator é favorito

Muito se especulava que como Arthur entrou na casa "cancelado", ele não iria permanecer muito tempo no jogo. Os colegas de confinamento, conhecendo o seu histórico de infidelidade, acreditavam que o ator poderia ser um algo fácil de eliminação. Antes aliada, Jade Picon indicou Arthur duas vezes para o paredão e iniciou uma rivalidade.

Esses fatores favoreceram para que Arthur construísse uma narrativa isolamento e injustiçado, semelhante ao que aconteceu com Juliette na edição anterior.

O estilo estrategista de Arthur em uma edição sem grandes jogadores, fez com que a audiência concordasse com a sua vontade de movimentar a casa. Após a saída de Rodrigo, ele foi um dos poucos participantes que comentava sobre a divisão dos grupos e estudava possibilidades para escapar do paredão.

Com um poder de argumentação elogiado pelo público, o marido de Maíra Cardi chamou atenção em discursos durante programas ao vivo e em jogos da discórdia. Acusado de ser manipulador e arrogante pelos colegas de confinamento, Arthur se destaca ao citar fatos e contextos para se defender e sair como "vencedor" da discussão.

O amor em comer pão, o que o ator indicou ser privado de comer em sua vida fora do BBB, também ajudou a aumentar a empatia do público a cada semana.

Nem tudo foi "flop": relembre polêmicas do BBB22

O BBB22 talvez não tenha conseguido preencher o espaço das edições anteriores, mas teve uma série de memes e jogadas que vão ficar na cabeça (e no coração) do Brasil. Por isso, antes da final, relembre os momentos mais marcantes da edição:

Luana Piovani diz: “Oi?”

A primeira risada que o público teve com BBB foi bem antes do programa começar. A atriz Luana Piovani, que é ex-esposa e mãe dos filhos de Pedro Scooby, foi às redes sociais quando o nome do surfista apareceu entre os cotados para entrar na edição e virou meme

“O Leo Dias me ligou perguntando o que eu acho do Pedro estar no Big Brother. Oi? Eu não recebi essa notícia não”, disse. “Ele teria me dito, né? Será que ele vai com as crianças no Big Brother? Elas têm aula, elas não podem ir…”.

“Eslovênia” viraliza

No dia em que os participantes foram anunciados, muita da atenção ficou no nome de uma das participantes do Pipoca, Eslovênia. O pai da pernambucana de criação teve inspiração nos conflitos que levaram à divisão da Iugoslávia durante os anos 90.

Vyni alcança 2 milhões

Um dos participantes do Pipoca, Vyni, bateu o recorde da vencedora do BBB21, Juliette, antes mesmo de entrar no programa.

O cearense alcançou 2 milhões de seguidores no Instagram cinco dias antes da edição começar, mas seu favoritismo não durou por muito tempo. Vyni foi o nono eliminado do programa, com 55,87% dos votos.

Tadeu Schmidt

Sim, precisamos falar sobre Tadeu Schmidt de novo. Após Pedro Bial e Tiago Leifert, o BBB apostou no apresentador do Fantástico, conhecido por seus “cavalinhos”, e teve um dos maiores acertos da temporada.