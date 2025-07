Battlefield 6 é anunciado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series; veja o que esperar do jogo

A Electronic Arts (EA) revelou, nesta quinta-feira, 24, o trailer oficial de Battlefield 6, e anunciou que o jogo estará disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

"Testemunhe o violento caminho de destruição construído pela Pax Armata, o principal grupo militar privado do mundo. A PAX quer a destruição da OTAN e de seus aliados, e não mede esforços para manter seu lema: 'Nossa Proteção, Sua Paz'", diz a descrição do jogo.

Mais informações sobre o título serão compartilhadas em 31 de julho, às 15h30 (horário de Brasília), com uma transmissão ao vivo no YouTube, exibindo a jogabilidade do modo multiplayer de Battlefield 6.

"Prepare-se para a experiência de guerra total definitiva. Lute em combates de infantaria de alta intensidade. Corte os céus em combates aéreos. Destrua seu ambiente para ter uma vantagem estratégica. Em uma guerra de tanques, jatos e enormes arsenais de combate, seu pelotão é a arma mais mortal. Este é o Battlefield 6."

O site oficial do jogo já está no ar e, conforme indicado nos "Avisos Legais" (via Wario64), a data de lançamento está confirmada para 10 de outubro, coincidente com o fechamento das ofertas de pré-venda.

Quanto custará Battlefield 6?

Embora os preços oficiais de Battlefield 6 ainda não tenham sido divulgados, o insider Billbill-kun, uma fonte conhecida e confiável no setor, informou que o jogo será lançado em 10 de outubro em duas versões: uma padrão e outra mais avançada, chamada Phantom Edition. Esta última será uma edição "deluxe", disponível exclusivamente em formato digital.

Segundo Billbill-kun, a pré-venda de qualquer uma das versões não dará direito a acesso antecipado ao jogo. Além disso, os jogadores que optarem pela versão padrão poderão fazer upgrade para a Phantom Edition a qualquer momento, adquirindo o “Pacote Phantom” para desbloquear os benefícios exclusivos da edição superior.

O insider também revelou no Dealabs os preços estimados de Battlefield 6, que variariam entre 70 e 110 euros. Mas, os valores em reais só deverão ser anunciados na próxima quinta-feira, durante a apresentação oficial do jogo.

Veja o trailer a seguir