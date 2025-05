Sony considera aumentar preço do PlayStation 5 para cobrir tarifas de Trump

A Sony pode aumentar o preço do PlayStation para mitigar os efeitos das tarifas impostas pelo governo de Donald Trump.

Nesta quarta-feira, 14, a empresa divulgou suas previsões financeiras para o próximo ano e alertou que enfrentará um impacto significativo no valor de 100 bilhões de ienes (aproximadamente US$ 680 milhões) por conta da guerra comercial.

Durante a teleconferência com investidores sobre os resultados da companhia, o CFO da Sony, Lin Tao, confirmou que a empresa considera repassar o custo das tarifas aos consumidores, a fim de proteger seus resultados financeiros.

Como isso afeta os preços do PS5?

Por outro lado, Tao não mencionou especificamente o Playstation 5 (PS5), sugerindo que a Sony poderia tentar manter os preços do console estáveis, ajustando os valores em outras áreas de sua linha de produtos eletrônicos.

Neste ano, a Sony já implementou aumentos de preço do PS5, mas apenas em mercados como Reino Unido, Europa, Austrália e Nova Zelândia.

Em relação à possível mudança de produção, o CEO Hiroki Totoki discutiu a viabilidade de fabricar o PS5 nos Estados Unidos, a fim de mitigar o impacto das tarifas impostas por Donald Trump. Totoki indicou que a produção local do console poderia ser uma "estratégia eficiente" que "precisa ser considerada" no futuro.

No último ano fiscal, encerrado em março, a Sony enviou 18,5 milhões de unidades do PS5, uma queda em comparação aos 20,8 milhões do período anterior, o que elevou o total de remessas para 77,7 milhões de consoles.

A maior parte da produção do PS5 ainda ocorre na China, o que coloca seu segmento de jogos em uma situação delicada. Mesmo com a redução das tarifas e a pausa de 90 dias anunciada recentemente, a taxa de 30% sobre as importações da China para os EUA continua sendo significativamente mais alta do que a de outros países, e os consoles de jogos não foram incluídos nas isenções aplicáveis a outros dispositivos eletrônicos.

A Microsoft, por sua vez, já aumentou o preço dos seus consoles Xbox em até US$ 100, enquanto a Nintendo optou por manter o preço do Switch 2 inalterado antes de seu lançamento no próximo mês.

A Sony poderá fornecer mais detalhes sobre suas estratégias de precificação na próxima quinta-feira, quando anunciará o lançamento dos fones de ouvido WH-1000XM6, que substituirão os modelos XM5, com preço sugerido de US$ 399.

Receita em queda

A Sony registrou uma queda de 24% na receita do quarto trimestre fiscal, ficando abaixo das projeções de mercado. Apesar do recuo, a empresa superou as expectativas de lucro, com ganhos por ação de US$ 0,22 — acima dos US$ 0,17 estimados por analistas.

As ações da companhia subiram 5% no pré-mercado após o anúncio, impulsionadas também por um plano de recompra de ações de até US$ 1,71 bilhão, equivalente a 250 bilhões de ienes. A medida visa fortalecer o valor ao acionista em meio a um cenário de pressão sobre margens.

No entanto, a empresa alertou para riscos no novo ano fiscal, iniciado em abril. A expectativa é de que tarifas impostas a produtos da companhia possam reduzir o lucro operacional em até US$ 684 milhões (100 bilhões de ienes) ao longo de 2025.

A divisão de games, que inclui o PlayStation, teve queda de 4% nas vendas e retração de 12,5% no lucro operacional no trimestre. Ainda assim, no acumulado do ano fiscal, o segmento cresceu 10% em receita e 43% em lucro operacional.