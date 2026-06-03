Indústria cresce pelo 4º mês seguido e registra alta de 0,7% em abril

A produção industrial brasileira avançou 0,7% em abril na comparação com março, já descontados os efeitos sazonais, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgados nesta quarta-feira, 3, pelo IBGE.

Foi o quarto mês consecutivo de crescimento da atividade, que acumula alta de 4,4% desde janeiro.

Com o resultado, a indústria passou a operar 4,7% acima do nível registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. Ainda assim, o setor permanece 12,9% abaixo do recorde histórico alcançado em maio de 2011.

Na comparação com abril de 2025, a produção industrial cresceu 2,7%, após avanço de 4,4% em março. No acumulado dos quatro primeiros meses de 2026, a alta é de 1,7% frente ao mesmo período do ano passado.

A taxa acumulada em 12 meses avançou 0,7%, enquanto a média móvel trimestral também registrou crescimento de 0,7% em abril.

Petróleo e mineração puxam crescimento

Entre os 25 ramos pesquisados pelo IBGE, 14 registraram expansão em abril. Os principais destaques foram as indústrias extrativas e o setor de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis, ambos com alta de 3,1%.

Segundo André Macedo, gerente da pesquisa, o avanço das atividades extrativas foi impulsionado pela maior produção de petróleo bruto, gás natural e minério de ferro.

Já o setor de derivados de petróleo foi beneficiado pelo aumento na fabricação de álcool etílico e combustíveis, especialmente óleo diesel.

Outros segmentos que contribuíram positivamente para o resultado foram:

Produtos de madeira: +8,5%

Produtos têxteis: +4,1%

Produtos de borracha e material plástico: +3,1%

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos: +2,2%

Químicos e farmacêuticos registram queda

Entre os setores que apresentaram retração em abril, o principal destaque negativo foi o de produtos químicos, com queda de 3,9%.

Também registraram recuo:

Produtos farmoquímicos e farmacêuticos: -6,0%

Máquinas e equipamentos: -2,9%

Veículos automotores, reboques e carrocerias: -0,7%

Metalurgia: -1,0%

Bens intermediários lideram entre grandes categorias

Na análise por grandes categorias econômicas, os bens intermediários avançaram 1,5% em abril e acumularam o quarto mês seguido de crescimento.

Os bens de capital também registraram resultado positivo, com alta de 0,1%, mantendo a trajetória de expansão iniciada em janeiro.

Por outro lado, houve queda nos segmentos de:

Bens de consumo duráveis: -3,2%

Bens de consumo semi e não duráveis: -0,2%

Ambos interromperam três meses consecutivos de crescimento.

Alta de 2,7% frente a abril de 2025

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, os principais destaques positivos vieram dos setores de derivados de petróleo e biocombustíveis (+13,3%), indústrias extrativas (+10,6%) e produtos alimentícios (+3,2%).

Já os maiores impactos negativos foram observados em produtos químicos (-4,5%) e máquinas e equipamentos (-7,0%).

Entre as grandes categorias, os bens intermediários (+3,8%) e os bens de consumo semi e não duráveis (+3,2%) lideraram os avanços, enquanto bens de consumo duráveis (-3,4%) e bens de capital (-4,3%) registraram queda.