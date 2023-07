Barbie: Margot Robbie e Ryan Gosling contam bastidores e curiosidades do filme; veja entrevista

No dia 20 de julho estreou um dos filmes mais aguardados do ano."Barbie", de Greta Gerwig, chegou às salas de cinema com altas expectativas, e conseguiu inclusive superá-las: no dia da estreia, arrecadou bilheteria mundial de US$ 337 milhões, sendo R$ 23 milhões só no Brasil. À frente estrondosa estreia da Warner Bros., ficam somente os filmes Vingadores: Ultimato, Vingadores: Guerra Infinita e Star Wars: O Despertar da Força, respectivamente.

A EXAME já assistiu ao novo filme da Barbie, leia a crítica e saiba o que esperar da produção.

A produção chegou às telonas com altas expectativas — especialmente após a intensa divulgação de marketing do filme, feita tanto pela Mattel (dona da boneca Barbie) quanto por outras marcas —, refletidas, sobretudo, na protagonista Margot Robbie e nos personagens de Ryan Gosling (Ken) e America Ferrera (Gloria).

No início de julho, os atores estiveram numa coletiva de imprensa no México, a qual a EXAME Pop fez parte. Por lá, dividiram sentimentos sobre a expectativa do público para o filme, os bastidores das gravações no "mundo da Barbie" e detalhes sobre o trabalho com Greta Gerwig.

Margot Robbie ficou enjoada com todo o rosa do set

Para recriar a "Barbielândia", a obra de Greta Gerwig precisou encontrar o cor-de-rosa ideal da boneca — e reproduzi-lo em grande escala. Esse feito, que resultou em um cenário sem igual no longa-metragem, teve um custo alto: a produção do filme esgotou todo o estoque da cor da marca de tintas Rosco.

Com quase todos os cenários "pink", foi difícil ficar muito tempo no set de filmagem sem sentir no mínimo uma dor de cabeça. Margot Robbie destacou, na coletiva, que houve um intenso trabalho da produção para manter o cenário na cor certa, mas sem uma confusão visual para os atores. "Havia muito rosa, mesmo. Rodrigo Prieto, nosso incrível diretor de fotografia, com quem tive a grande honra de trabalhar há muitos anos para 'Wall Street', disse que isso era a ruína de sua existência", iniciou a atriz. "Como diretor de fotografia, um mundo coberto de rosa é divertido para o público, mas não fica tão legal se você estiver tentando iluminá-lo. Ele teve de colocar lençóis cinzas sobre tudo, para mitigar a quantidade de reflexo rosa que fazíamos uns nos outros. Não foi fácil, e as vezes cansava a vista", completou.

Em entrevista à Architectural Digest, a diretora do filme Greta Gerwig e a designer de produção, Sarah Greenwood, falaram sobre a construção do mundo da Barbie, praticamente colorida pelo tom rosa fluorescente.

“Manter o lado infantil era fundamental”, diz Gerwig. “Eu queria que os tons de rosa fossem muito brilhantes e que tudo fosse quase demais”. Porém, a construção deste universo precisou de um grande estoque de tintas, chegando a compra total do estoque da marca Rosco. “O mundo ficou sem rosa”, disse Greenwood.

Ryan Gosling também brincou com o figurino rosa. "É até difícil de explicar todo aquele rosa, o figurino. Eu só consigo comparar com quando você toma muita tequila?", brincou. "Juro, ainda tenho uma ressaca disso, mas foi um desafio mesmo", completou.

Greta Gerwig foi a escolha perfeita para direção de 'Barbie'

É consenso geral tanto para America, Margot e Ryan que Greta Gerwig foi a escolha perfeita para direção de "Barbie". Sobretudo pela ousadia (e coragem) de trazer ao "mainstream" toda uma discussão sobre patriarcado, feminismo, assim como também criticar o lado impossível de ser uma Barbie.

"O que eu acho que torna Greta perfeita para esse filme é a mistura dela de humor, inteligência, consideração, coração e humanidade, e o fato de que ela poderia envolver tudo isso em uma linda bomba de amor brilhante. Eu simplesmente não consigo pensar em outro diretor da nossa geração que poderia ter desvendado o mundo da Barbie para torná-lo tão relevante e divertido ao mesmo tempo", explicou America.



Margot destacou a genialidade da diretora e detalhes sobre a direção da personagem principal. "Greta sempre foi minha principal admiração, um no sonho do céu tê-la como diretora para este filme. Você pode conhecê-la por 5 minutos e fica totalmente encantado, ela é tão encantadora, tão inteligente, tão engraçada", complementou a atriz. "Eu sempre sinto um coração batendo forte em seus filmes e eu sabia que queríamos que isso fosse engraçado, mas que também tivesse uma conversa culturalmente relevante para honrar um legado de mais de 60 anos de uma marca".

Ryan Gosling acrescenta que pensar "Barbie" sob a perspectiva de outro diretor é impensável. "Sinto que ela é a pessoa perfeita, porque é a única pessoa que poderia ter dirigido este filme. Estamos falando de uma produção tão específica para quem ela é, como artista e como pessoa. É realmente especial quando alguém pode fazer você ver através das lentes que ela veem o mundo de maneira tão vívida, quase como uma 'Ken-energia'".

Onde assistir ao filme da 'Barbie'?

Até o momento, o filme está em cartaz nos principais cinemas do Brasil.

Quem está no elenco de 'Barbie'?

Fazem parte do filme Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp.

Dirigido por Greta Gerwig ("Lady Bird"), o filme promete uma comédia romântica voltada para a diferença entre o "mundo da Barbie" e o mundo real, em um roteiro que se afasta do conto infantil sobre a boneca mais famosa do mundo. E tudo, é claro, em uma paleta 100% cor-de-rosa.

'Barbie' é para crianças?

Para quem espera levar as crianças para assistir Barbie, fica aqui o aviso: o filme não é infantil e a classificação etária está marcada para maiores de 12 anos. Embora o longa trate da história de uma boneca, o roteiro vai muito além de uma simples jornada da Barbie em busca da salvação da "Barbielândia".

No filme estão dispostos a busca por autoconhecimento, as reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e piadas que exigem certa maturidade para serem compreendidas.