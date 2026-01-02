Bancos abrem dia 2 de janeiro? Entenda se hoje é feriado

Com a chegada de 2026 em uma quinta-feira, dia 1º de janeiro, muitas pessoas aproveitaram para emendar o descanso nessa sexta-feira, 2. Isso pode causar certa dúvida se a data é feriado.

De acordo com a legislação brasileira, o dia 2 de janeiro não é feriado nacional. Ou seja, é um dia útil normal e não há obrigatoriedade de folga aos trabalhadores. Ainda assim, algumas empresas e órgãos públicos adotam a "emenda do feriado" e concedem folga no dia 2, a depender de suas convenções. Bancos abrem hoje?