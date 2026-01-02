Bancos abrem dia 2 de janeiro? Entenda se hoje é feriado

2 de janeiro: confira quais atividades voltam a funcionar nesta sexta-feira
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 09h20.
Com a chegada de 2026 em uma quinta-feira, dia 1º de janeiro, muitas pessoas aproveitaram para emendar o descanso nessa sexta-feira, 2. Isso pode causar certa dúvida se a data é feriado.
De acordo com a legislação brasileira, o dia 2 de janeiro não é feriado nacional. Ou seja, é um dia útil normal e não há obrigatoriedade de folga aos trabalhadores.
Ainda assim, algumas empresas e órgãos públicos adotam a "emenda do feriado" e concedem folga no dia 2, a depender de suas convenções.
Mesmo com as possíveis folgas, os serviços essenciais como Poupatempo, Correios e o comércio funcionam normalmente nesta sexta-feira.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições bancárias não tiveram expediente dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, mas voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público dia 2.
A bolsa de valores também retomou suas atividades hoje no primeiro pregão de 2026.
Segundo o calendário oficial, os feriados nacionais serão:
O ano de 2026 será favorável para quem gosta de prolongar o descanso. Veja as principais oportunidades:
No total, são até 10 oportunidades de feriados prolongados, considerando emendas e pontos facultativos.