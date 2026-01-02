Pop

Bancos abrem dia 2 de janeiro? Entenda se hoje é feriado

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 09h20.

Com a chegada de 2026 em uma quinta-feira, dia 1º de janeiro, muitas pessoas aproveitaram para emendar o descanso nessa sexta-feira, 2. Isso pode causar certa dúvida se a data é feriado.

De acordo com a legislação brasileira, o dia 2 de janeiro não é feriado nacional. Ou seja, é um dia útil normal e não há obrigatoriedade de folga aos trabalhadores.

Ainda assim, algumas empresas e órgãos públicos adotam a  "emenda do feriado" e concedem folga no dia 2, a depender de suas convenções.

Bancos abrem hoje?

Mesmo com as possíveis folgas, os serviços essenciais como Poupatempo, Correios e o comércio funcionam normalmente nesta sexta-feira.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições bancárias não tiveram expediente dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, mas voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público dia 2. 

A bolsa de valores também retomou suas atividades hoje no primeiro pregão de 2026.

Feriados nacionais em 2026

Segundo o calendário oficial, os feriados nacionais serão:

  • 1º de janeiro (quinta-feira) – Confraternização Universal
  • 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça) – Carnaval (ponto facultativo na Quarta-feira de Cinzas, 18/02)
  • 3 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa
  • 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes
  • 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho
  • 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)
  • 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil
  • 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (segunda-feira) – Finados
  • 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Oportunidades de feriadões e emendas

O ano de 2026 será favorável para quem gosta de prolongar o descanso. Veja as principais oportunidades:

  • Confraternização Universal (quinta-feira) → com emenda na sexta, 4 dias livres
  • Carnaval: 16 e 17/02 (segunda e terça) + quarta-feira facultativa → até 5 dias de folga.
  • Sexta-feira Santa: 03/04 → emenda com fim de semana.
  • Dia do Trabalho: 01/05 (sexta) → feriadão de 3 dias.
  • Corpus Christi: 04/06 (quinta) → com emenda na sexta, 4 dias livres.
  • Independência do Brasil: 07/09 (segunda) → feriadão.
  • Nossa Senhora Aparecida: 12/10 (segunda) → 3 dias de descanso.
  • Finados: 02/11 (segunda) → feriadão.
  • Consciência Negra: 20/11 (sexta) → emenda com fim de semana.
  • Natal: 25/12 (sexta) → 3 dias consecutivos.

No total, são até 10 oportunidades de feriados prolongados, considerando emendas e pontos facultativos.

