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Ela criou uma solução caseira para sua gravidez e rejeitou investidores, agora fatura milhões

Ingrid Carney transformou uma necessidade pessoal na marca Ingrid & Isabel. Ao contrário da febre das startups, ela escolheu o "caminho lento" — e isso foi o que garantiu o sucesso de sua empresa por mais de duas décadas

(Reprodução/LinkedIn)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 29 de abril de 2026 às 11h00.

No início dos anos 2000, Ingrid Carney vivia a pressão frenética do ecossistema de startups de tecnologia. Em sua terceira empreitada, ela se viu em um dilema comum, mas ignorado pelo mercado: nenhuma de suas roupas profissionais servia em sua barriga de grávida recém-aparente.

Em um ato de desespero antes de uma apresentação a investidores, ela improvisou uma faixa abdominal usando uma blusa velha.

O que começou como um "remendo" para salvar uma reunião de negócios tornou-se o protótipo da Bellaband, o produto que fundaria a Ingrid & Isabel.

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O anti-modelo do Vale do Silício

Enquanto o mercado pregava o crescimento a qualquer custo (o famoso blitzscaling), Carney tomou uma decisão contraintuitiva após ver sua startup anterior estagnar sob a pressão de investidores de risco (Venture Capital): ela decidiu crescer com as próprias pernas.

"Eu preferia ficar sem estoque e ter dinheiro no banco do que queimar caixa com inventário antecipado," afirma a fundadora.

Essa abordagem pragmática permitiu que a empresa não apenas sobrevivesse, mas prosperasse organicamente. Ao rejeitar o capital de risco, Carney manteve 100% do controle criativo e estratégico, permitindo que a marca evoluísse no ritmo de sua própria família.

O futuro da "criança silenciosa"

Carney descreve sua empresa como a "criança quieta na biblioteca": enquanto outras marcas fazem barulho com rodadas de investimento astronômicas e queimam caixa em marketing agressivo, a Ingrid & Isabel segue trabalhando de forma lucrativa e privada.

A lição que Ingrid deixa para novos empreendedores é clara: o glamour de uma manchete sobre captação de recursos raramente substitui a segurança de um balanço patrimonial saudável. "Existem várias maneiras de ter sucesso", diz ela, provando que, às vezes, o caminho mais lento é o que leva mais longe.

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