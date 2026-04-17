Azedou o clima? Iron Maiden não irá à cerimônia do Hall da Fama do Rock

Após ser oficialmente incluído no Hall da Fama do Rock and Roll, o Iron Maiden não participará da cerimônia de indução.

A banda britânica de heavy metal foi anunciada nesta semana como integrante da Classe de 2026, ao lado de artistas como Oasis, Sade, New Order, Joy Division, Billy Idol, Fela Kuti e Wu-Tang Clan, entre outros. O reconhecimento ocorre após 22 anos de elegibilidade do grupo.

Apesar de declarações críticas feitas no passado pelo vocalista Bruce Dickinson sobre o Hall da Fama, a ausência do Iron Maiden na cerimônia não está relacionada a esse histórico. A decisão foi motivada exclusivamente por conflitos de agenda.

A cerimônia de indução está marcada para o dia 14 de novembro, enquanto a banda estará cumprindo a etapa australiana da turnê “Run for Your Lives”. O Iron Maiden tem show agendado em Melbourne no dia 13 de novembro e outra apresentação em Sydney no dia 15, o que inviabiliza o deslocamento para Los Angeles sem comprometer os compromissos já assumidos.

Datas incompatíveis

Em declaração à Billboard, reproduzida pela Consequence, o empresário da banda, Rod Smallwood, explicou a incompatibilidade de datas. Segundo ele, ao aceitar a indicação, o grupo deixou claro que os fãs continuam sendo a prioridade e que os shows programados seriam mantidos.

Smallwood também assegurou que as datas da turnê na Austrália e na Nova Zelândia não sofrerão alterações e destacou a expectativa da banda em levar a “Run for Your Lives Tour” ao público da região, descrita como a penúltima parada das comemorações de 50 anos do Iron Maiden.

Na mesma mensagem, o empresário agradeceu ao Hall da Fama pelo reconhecimento, incluindo a menção aos ex-integrantes que fizeram parte da trajetória do grupo. Ele reforçou que, embora o Iron Maiden sempre tenha priorizado o relacionamento com os fãs acima de prêmios e reconhecimentos da indústria, a homenagem é bem-vinda.

Antes de seguir para a Austrália, o Iron Maiden retorna ao Brasil para duas apresentações. Os shows acontecem nos dias 25 e 27 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis para compra pelo portal LIVEPASS.

Janis Joplin no MIS: exposição inédita traz 300 itens originais e raridades ao Brasil

A voz rouca, terrena e explosiva que definiu a contracultura dos anos 1960 está prestes a ecoar nos corredores do Museu da Imagem e do Som (MIS). No dia 16 de abril, o museu abre as portas para "Janis", uma mostra imersiva que traz ao Brasil, pela primeira vez, um acervo monumental de mais de 300 itens originais da lendária cantora norte-americana.

A exposição, com curadoria de André Sturm, mergulha na trajetória de Janis desde as raízes intimistas do blues e do gospel no Texas até o magnetismo psicodélico que a transformou em um ícone mundial. O público terá acesso a manuscritos, adereços e figurinos icônicos vindos diretamente de Los Angeles, incluindo peças raras como o colete confeccionado pela grife Nudie’s Rodeo Tailors em 1966.