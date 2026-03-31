Janis Joplin: MIS inaugura exposição inédita sobre a cantora em tempo limitado

A voz rouca, terrena e explosiva que definiu a contracultura dos anos 1960 está prestes a ecoar nos corredores do Museu da Imagem e do Som (MIS). No dia 16 de abril, o museu abre as portas para "Janis", uma mostra imersiva que traz ao Brasil, pela primeira vez, um acervo monumental de mais de 300 itens originais da lendária cantora norte-americana.

A exposição, com curadoria de André Sturm, mergulha na trajetória de Janis desde as raízes intimistas do blues e do gospel no Texas até o magnetismo psicodélico que a transformou em um ícone mundial. O público terá acesso a manuscritos, adereços e figurinos icônicos vindos diretamente de Los Angeles, incluindo peças raras como o colete confeccionado pela grife Nudie’s Rodeo Tailors em 1966.

Detalhe de colete da marca "Nudies's Rodeo Tailors", confeccionado especialmente para Janis Joplin em 1966 | Crédito: Dick Cavett (Divulgação)

Do Texas a Monterey: a construção do mito

Distribuída em mais de dez salas, a expografia sensorial do MIS reconstrói os momentos cruciais da carreira de Joplin. Um dos destaques é o levantamento fotográfico profundo sobre o Monterey Pop Festival de 1967. Foi ali, dois anos antes de Woodstock, que Janis deixou de ser uma integrante do grupo Big Brother and the Holding Company para se tornar o centro das atenções da mídia global e uma força incontrolável da música.

A mostra também explora a fase "Typewriter Tapes", gravada em São Francisco com Jorma Kaukonen, e o breve período em que Janis tentou levar uma vida "certinha" na universidade antes de sucumbir definitivamente ao chamado dos palcos e do estilo de vida hippie-burlesco que a imortalizou.

Um dos pontos altos da exposição é dedicado à passagem de Janis Joplin pelo Brasil, no Carnaval de 1970. A área retrata os dias de anonimato e transgressão da cantora no Rio de Janeiro, onde buscou refúgio dos excessos da Califórnia, mas acabou protagonizando momentos memoráveis de liberdade pelas ruas cariocas poucos meses antes de sua partida precoce.

Janis Joplin foi a força da natureza que rompeu a barreira do som e do comportamento feminino na música. Com uma voz que alternava entre o sussurro vulnerável do blues e o grito gutural do rock psicodélico, ela canalizou a dor de figuras como Bessie Smith para criar uma presença de palco vulcânica, capaz de paralisar plateias inteiras.

Ao rejeitar os padrões de delicadeza impostos às mulheres da época, Janis inventou o paradigma da "mãe do rock", quando uniu uma estética hippie-burlesca de óculos redondos e pulseiras barulhentas a uma entrega emocional que parecia queimar a própria alma a cada nota.

Imagem 3D com perspectiva da exposição “Janis” | Crédito: Case Lúdico

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